自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！10億女星震撼再婚 新郎曝光根本八點檔本土劇

〔記者陽昕翰／台北報導〕10億女星王宥忻拋下震撼彈，離婚兩年的她昨天趁著生日，與前夫翁總到北投戶政事務所再婚，在親友滿滿的祝福聲中，再次公證成為合法夫妻。

王宥忻與前夫翁總再婚。（女神愛啪啪IPAPA提供）王宥忻與前夫翁總再婚。（女神愛啪啪IPAPA提供）

王宥忻在2023年宣布與結縭12年的翁總結束婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下，離婚後兩人為了家人感情依舊緊密，生活節奏沒有因為婚姻的變化而完全斷裂。

在這段停下來重新整理自己的時間，王宥忻發現，彼此之間並沒有真正遠離，反而因為更坦白、更成熟，而看見對方最真實的樣子。她說：「我的心很誠實，知道自己最放不下的是誰。」

王宥忻與翁總邀請親友見證幸福。（女神愛啪啪IPAPA提供）王宥忻與翁總邀請親友見證幸福。（女神愛啪啪IPAPA提供）

對於再婚的決定，王宥忻坦言，世界真的很奇妙，「我的兩次婚姻，都嫁給同一個人。」她笑說自己的人生宛如八點檔本土劇，在離婚後也遇過不少追求者，但真正最了解自己、最能陪伴她走完人生路的人原來就在身邊。

王宥忻主動挽回，積極修補與前夫之間的情感裂縫。回想兩人第一次結婚，當年經濟條件有限，沒有辦一場真正屬於兩人的盛大婚禮，而這一次，她和老公也有默契，承諾會找一個更適合的時間和場地，與最重要的家人與朋友一起好好慶祝，補上這份遺憾。

王宥忻分享了動人的結婚感言。她說：「因為所有祝福，感覺被愛包圍得滿滿的。」更感謝粉絲、姐妹、感謝工作夥伴，「一起在忙碌中陪她打拚，也感謝先生與家人讓她再次相信幸福的模樣。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中