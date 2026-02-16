自由電子報
娛樂 最新消息

郭書瑤太辣！阿Ken直球對決春風宣戰「搶人」啦

〔記者陳慧玲／台北報導〕演藝圈常有一些緋聞真真假假，讓網友摸不清。像是阿Ken常被和安心亞「送作堆」，郭書瑤則和玖壹壹春風屢傳緋聞，前幾天情人節郭書瑤出現在阿Ken熱門甜甜圈店，阿Ken竟直球對決要和春風「搶人」啦。

阿Ken（右）開玩笑問郭書瑤為什麼不選他。（翻攝自IG）阿Ken（右）開玩笑問郭書瑤為什麼不選他。（翻攝自IG）

郭書瑤和阿Ken參與演出的《何百芮的地獄戀曲》，前陣子才剛播出大結局，結果這幾天兩人又聚在一起，郭書瑤分享互動影片還幽默提到：「情人節做好事，散播歡樂散播愛，關心單身阿北從你我做起，感恩的心，祝大家情人節快樂哦！」

只見影片中阿Ken勾著郭書瑤直接問她：「選我幹嘛選春風呢？」又隔空向春風喊話：「春風，她是我的，春風，我要跟玖壹壹宣戰。」阿Ken說沒有人能掌控他，只有郭書瑤可以，還說情人節最需要「愛的抱抱」，郭書瑤則覺得很委屈，為什麼情人節只能和阿Ken在一起，還幫忙包裝阿Ken店裡搶手的甜甜圈。

郭書瑤擁有讓人羨慕的好身材。（翻攝自IG）郭書瑤擁有讓人羨慕的好身材。（翻攝自IG）

談到郭書瑤和春風的緋聞，郭書瑤去年簽約加入玖壹壹春風所屬的「混血兒娛樂」，但她否認兩人是戀愛關係，強調春風是適合留在身邊當一輩子的朋友。

