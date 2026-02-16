4小時衝破1.6億閱讀！郭富城、王一博法拉利尬藍寶堅尼世紀飆速闖關春晚

郭富城（左）和王一博在馬年春晚表演被網友形容為法拉利與藍寶堅尼的世紀飆速。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國央視馬年春晚今年全場討論度最高的焦點，莫過於兩代舞王郭富城與王一博的夢幻登台！兩人將合作表演《閃耀動起來》，不僅以極高難度的「闖關式舞台」震撼視聽，王一博更以一身「超季全球首穿」的高訂戰袍霸氣登場。網友紛紛驚嘆這場演出是「法拉利與藍寶堅尼的世紀飆速」，話題熱度在短短4小時內便狂衝突破1.6億閱讀量。

郭富城（右）與王一博兩代舞王難得同台演出。（翻攝自網路）

中國男星王一博是時尚寵兒，任何名牌精品穿上身都能輕鬆駕馭，這次春晚舞台造型再次締造話題。他身穿黎巴嫩頂級高訂品牌 Saiid Kobeisy 2026 春夏系列，黑色絨面基底上，滿佈耗時超過100小時手工打造的金色刺繡與羽毛流蘇，當王一博在舞台上大幅度律動時，羽片飛揚如「金翅大鵬」展翼，完美呼應馬年「躍馬揚鞭」與「金戈鐵馬」的祥瑞意象。該系列僅在一個月前的巴黎高訂週亮相，王一博便奪得「全球首穿」殊榮。

郭富城與王一博相隔11年難得再合作，下圖為11年前兩人為電影《夢想合伙人》同台（翻攝自網路）

舞台上，60歲的「舞林尊者」郭富城與28歲的「頂流舞王」王一博將展現跨越世代的驚人默契。曲目《閃耀動起來》融合了復古Disco、街舞與高強度Rap，表演者更需在行進間穿越複雜的障礙裝置。

兩代舞王的合作也被視為具備「傳承」意義，其實兩人早在2015年電影《夢想合伙人》便已結緣，兩個人不但都愛跳舞也愛賽車，所以有網友形容他們相隔11年難得的舞台合作，就好像「法拉利與藍寶堅尼的世紀飆速」，讓粉絲萬分期待。

