八點檔女星竟是董座千金 暌違10年登自家尾牙火辣唱跳

徐千京在力旺電子尾牙熱舞。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕徐千京在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演尹昭德的貼身秘書，角色個性活潑可愛又大剌剌，機靈中帶點俏皮，一出場就為劇情注入清新活力，也立刻引發網友熱議，不少觀眾直呼：「是不是又更美了？」

徐千京（中）暌違十多年再登力旺尾牙舞台，全開麥連續9分鐘唱跳不停。（民視提供）

徐千京透露「趙曉菁」這個角色鮮明討喜，有時候又很像私底下的她，講話大剌剌，有時候又很直接，讓她直呼：「簡直是本色演出。」她也坦承在劇中跟黃尚禾的對手戲，也是非常期待，希望觀眾看見她歷經歷練後更加成熟自信的一面。

請繼續往下閱讀...

徐千京暌違十多年再登力旺尾牙舞台，全開麥連續9分鐘唱。（民視提供）

戲外，徐千京是名副其實的集團董座千金。不過她從不擺架子，待人一向親切有禮。日前她更為自家力旺集團尾牙準備火辣熱舞演出，自己找老師練舞、找朋友親手製作表演服，更在空檔敬業練舞，展現十足的程度，更展現與戲劇截然不同的魅力。

徐千京在力旺電子尾牙熱舞。（民視提供）

值得一提的是，徐千京暌違十多年再度站上力旺電子尾牙舞台，心情格外複雜。她坦言上台前其實相當忐忑，「力旺對我來說不只是工作場合，更像是陪我長大的地方」，小時候幾乎年年登台演出，如今面對規模全面升級的舞台，她直言壓力不小，「很希望讓大家看到我真的成長了，也想帶來新的驚喜」。

徐千京在力旺電子尾牙熱舞。（民視提供）

當晚徐千京與戴愛玲同台飆唱，全場開全麥連續9分鐘唱跳不停，高強度演出讓她笑喊：「真的跳到有點喘。」也自嘲肺活量還要再訓練。但在專業舞群助陣與舞台效果加持下，她火力全開，還不時與台下員工、主桌長官近距離互動鬥嘴，氣氛熱絡，玩得相當盡興。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法