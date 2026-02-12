自由電子報
娛樂 最新消息

《豆腐媽媽》替身出院一週 昏睡整天沒食慾絕望問：是不是別醒來？

〔記者李紹綾／台北報導〕民視八點檔《豆腐媽媽》上月外景爆發工安意外，重傷的替身演員蘇德揚雖已出院一週，但身體狀況仍讓人揪心。未婚妻Rena持續在Threads更新近況，昨（11日）再度發文透露，原本今年要籌備許久的婚禮，也因這場意外被迫全面喊停。

蘇德揚 （左）傷後低喊不想醒，婚禮喊卡未婚妻（右）淚崩發聲。（翻攝自臉書）蘇德揚 （左）傷後低喊不想醒，婚禮喊卡未婚妻（右）淚崩發聲。（翻攝自臉書）

Rena兩天前才提到，蘇德揚現在起床需要人攙扶，頭暈頭脹、臉麻臉酸，手不僅疼痛還使不上力，整個人虛弱到連時間感都快消失。眼睛紅紅地問她：「怎麼會這樣？」她昨則說，蘇德揚又昏睡了一整天，既沒食慾，也沒力氣，她輕聲的哄著：「吃一點，才會有力氣。」也吐露：「看起來特別沮喪。日夜早已失去了分界，只剩下漫長的時間與無止盡的疼痛。」字裡行間滿是疲憊與痛楚。

最讓Rena心碎的是，蘇德揚在劇烈傷痛中低聲問了一句：「是不是不要醒來，就不用面對這些痛苦了？」這句話像刀子一樣刺進她心裡。她只能緊緊抱著他安慰：「只要活著，一切都會慢慢變好。 今天會比昨天好，明天會比今天更好。」

原本該是幸福喜事的婚禮，如今卻被迫按下暫停鍵，Rena感嘆，那些「原本要在今年籌備許久的大事，都在一夕之間被迫停擺」，但她也強調，不會讓事情被掩蓋，「因為有一群人，正在默默守護著我們。我們不要成為『代罪羔羊』。風雨再大，也不會吞沒真相。有一天也終將『粉墨登場』。And we believe — When one door shuts, another opens.否極泰來，守得雲開見月明」。

事發後，Rena與民視方面對於探視時間軸、保險認知說法有所出入。7日時勞動部已前往拍攝現場勞檢，確認製作方違反《職安法》，將依法裁罰；此外也查出罹災者未投保勞保與災保，是否違法仍待進一步查處。對此，民視與製作單位回應，「民視和製作單位會共同負起應負責任，並虛心接受所有指正，深自檢討。未來將依桃園市勞動檢查處的指導，積極改進。」

