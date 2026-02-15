泰國政治金童認愛！皮塔交往小14歲泰版王淨 背後抱Goy超甜

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國政治金童、前任前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）日前才來台參加書展，吸引大批粉絲支持。昨天（14日）他在情人節認愛，曬出與女星雅拉查芃普金帕可（Arachaporn Pokinpakorn，暱稱Goy）的甜蜜合照，並寫著「Sweet Comic Valentine」，宣告戀愛ing。

皮塔從背後擁抱捧著玫瑰花的Goy，看起來相當甜蜜。（翻攝自IG）

皮塔與Goy才被拍到出遊照片，兩人似乎也沒在避諱，在情人節這天雙雙曬出合照，並互相轉發對方發文，Goy手捧著一大束玫瑰花，皮塔從後方擁抱，還有兩人一同搭飛機旅遊、敷面膜的親密照片。另外也可從照片發現，Goy似乎與皮塔的女兒感情也不錯，拍人生四格也沒有問題。

Goy認愛皮塔。（翻攝自IG）

今年45歲的皮塔是哈佛大學出身，曾在2023年帶領前進黨在泰國大選奪下151席，成為國會最大黨，差一步就成為泰國總理。只是在2024年，前進黨遭到憲法法庭強制解散，皮塔被禁止參政10年，不過在泰國民間依舊擁有相當高的聲譽。他在2月8日現身台北國際書展，出席「未竟之路：被體制封殺的泰國準總理皮塔，點燃一個世代的民主之戰」新書發表簽書會，分享心路歷程，也吸引許多台灣支持者到場。

皮塔、Goy被拍到一同旅遊，大方認愛。（翻攝自IG）

Goy則是31歲，曾經演過泰劇《以你的心詮釋我的愛》，以及改編自國片《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰國電影《冥婚鬧泰大》，在片中飾演王淨的角色，因而被不少台灣粉絲熟知。Goy雖然是光鮮亮麗的女明星，不過對政治相當關注，在受訪時曾經表態，稱曾被要求不要聊政治，不過她不願意因為政治因素而噤聲，一席話被大讚相當勇敢。

Goy在《冥婚鬧泰大》飾演女主角「可怡」，也是原版《鬼家人》中王淨的角色。（金盞花大影業提供）

