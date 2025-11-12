曾敬驊成暗黑「暴雨殺人魔」！27歲回歸青澀高中生 真面目曝光

程予希（左起）、李沐、曾敬驊、江齊出席金馬影展星光紅毯。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾敬驊、李沐、程予希、江齊與導演蔣繼正、編導簡奇峯、編劇林欣慧及製作人麻怡婷一同出席影集《如果我不曾見過太陽》在金馬影展的首映，該劇是夯劇《想見你》原班人馬團隊回歸。曾敬驊這回化身背負暴力陰影的「暴雨殺人魔」李壬曜，展現以往少見的深沉面貌，他靦腆笑說：「壬曜的家庭背景很平凡，但角色經歷許多困難，一度想放棄人生。直到遇見生命中的太陽江曉彤，故事才出現轉折。」李沐飾演的江曉彤則是壬曜心中的光，她笑稱：「曉彤就是劇裡的小太陽，負責照亮大家。」

27歲的曾敬驊被問到準備角色的挑戰，他笑說：「最難的是找回高中時期的青澀感，切換時間線真的不容易。」並談演戲心境：「我不會一直想把事情做到完美，只求盡力就好。太追求完美反而會讓自己很累。」

編導簡奇峯（左起）、導演蔣繼正、程予希、李沐、曾敬驊、江齊、製作人麻怡婷與編劇林欣慧為宣傳《如果我不曾見過太陽》，出席金馬影展星光紅毯。（Netflix提供）

李沐則分享：「拍攝時一直提醒自己，這是一個重要的故事，要克服心魔，盡可能發揮演技，讓觀眾能感受到角色的情感。」被問到角色後續神秘出現的「反射」意象，她神祕回應：「只能說，我在反射某樣東西，請大家期待一、二部曲。」製作人麻怡婷也預告：「兩部曲會分開一個月播出，讓大家有時間消化，所有疑惑都會在二部曲揭曉。」

程予希飾演曉彤的閨密賴芸蓁，談起角色時透露：「芸蓁外表壓抑，但心裡有許多矛盾，直到遇見曉彤，才發現人生還有希望。」江齊飾演紀錄片企劃周品瑜，笑說自己在拍攝時「完全被角色帶走」：「品瑜在接觸壬曜後，整個人都變了，只想拼命找出真相。」

編劇林欣慧分享創作初衷：「理智上大家都會希望男女主角不要在一起，但情感上又忍不住替他們加油，這種矛盾正是我們創作的出發點。」製作人麻怡婷則感性說：「這個故事教會我，除了享受光明，也要學會接納黑暗。我和角色們都變成了朋友，拍完真的很捨不得。」

談到雙導演合作，蔣繼正表示：「奇峯導演在現場能抓住演員的情緒，我則用影像語言完成想像，我們配合得很好。」簡奇峯也補充：「劇裡有很多象徵意象，像太陽、月亮、蝴蝶與飛蛾，它們都隱藏著劇情的暗示。」《如果我不曾見過太陽》一部曲將於2025年11月13日Netflix上線，二部曲預計於12月11日上線。

