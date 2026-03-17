「國際美人」鍾明軒自曝財務陷危機 霸氣喊：老娘不想輸

鍾明軒在影片中坦言自己「陷入財務危機」。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber鍾明軒，經常自稱「國際美人」，身為網紅的他近年密集飛往中國旅遊，引發連番爭論。今（17）鍾明軒在影片中坦言自己「陷入財務危機」，已經好一陣子沒有接到商業合作，他也說現在無法飛往自己喜歡的國家，只能飛到蘭嶼拍片，自嘲是「蘭嶼同路人」。

鍾明軒發文表示：「雖說這種事說出來蠻丟臉的，但我的生活一直以來似乎都是苦難的，這種苦難不是生活本質一直都處在痛苦的狀態，而是那種剛處理好一件事 另外一件事又在旁邊急著出現等著我處理，一直處在『準備處理新事件』的軸點上，或許當我真的把自己困難的點說出來，不再逞強不再硬撐時，我會過得更加舒服」。

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鍾明軒自嘲是「蘭嶼同路人」。（翻攝自YouTube）

相較於過去的霸氣作風，鍾明軒說：長期關注我頻道的民眾們應該知道，從2024年下半年開始，我的商單跟業配逐漸減少，不過我個人的個性呢就是不服輸，老娘就是不想輸。他也提到自己經歷與前公司解約，現在自己是自己的老闆，所以讓自己看起來沒事。

鍾明軒認為自己雖然收入下滑，究其原因：「不是我不想接而是因為我接不到，我不想再裝了，我並沒有破產，我只是一直在透支我的能量跟老本，不想再演那種成功的自媒體人，反正我也沒有什麼好失去的了」。

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