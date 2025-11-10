台灣棒球被看扁！Ray不忍了嗆賭：贏多明尼加就吸我X

Agent（左）、Ray因棒球你一言我一語。（翻攝自Twitch）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣「最強高中生」Ray在5天前與好友Agent一同出現在Twitch直播，沒想到Agent竟看不起台灣棒球，讓Ray氣得與對方打賭：「如果多明尼加輸給台灣，你就吸我X！」引發熱議。

聽聞Agent對台灣棒球不以為然，甚至表示台灣沒有棒球隊，Ray立刻回應對方：「你知道嗎，台灣比多明尼加還要強。」Agent也反駁：「我會去吸別人的X，如果台灣能…」

Agent對台灣棒球不以為然。（翻攝自Twitch）

Ray似乎是感到有些荒謬，忍不住笑了出來，「台灣超強的啦！」Agent進一步表示「不可能」，稱最強的棒球員都來自多明尼加以及日本。Ray也發話：「如果有一個國際賽，多明尼加輸給台灣的話，你就吸我X！」

Ray稱台灣棒球很強，如果贏多明尼加，就要Agent吸他X。（翻攝自Twitch）

影片一出，網友議論紛紛，「Ray 說的是真的，真的沒在開玩笑！台灣職棒真的很強」、「Agent可以先刷牙了」。不過也有人認為，多明尼加真的不容小覷，「多明尼加產出的大聯盟選手數量真的恐怖，人口卻只有台灣一半不到，再對決一次誰輸誰贏真不好說」、「Ray這波危險了」、「多明尼加要遇到台灣的難點在於分組的關係，以WBC或12強，兩邊都得打到最後才行」、「多明尼加的大聯盟球員組起來，嚇死人！不輸美國隊歐。」

