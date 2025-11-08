自由電子報
亞洲

郭俊辰爆遭滅口！3天前戴口罩現身機場 粉絲比對細節「懷疑是替身」

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星郭俊辰捲入「遭滅口」謠言，英國靈媒Ty William近日在直播中驚爆，通靈占卜時抽出帶有「謀殺」與「死亡」字樣的卡片，聲稱郭俊辰「恐遭隱藏勢力盯上」。由於今年9月才傳出男星于朦朧身亡，如今再爆「被滅口」傳聞，讓外界再度憂心中國演藝圈的安全疑雲。

Ty William在英國時間11月5日直播時指出，自己抽出的卡象徵「被掌控與死亡」，並暗示郭俊辰「凶多吉少」，影片在抖音、小紅書與微博流傳後引發網友熱議，不少人留言直呼「不會又出事了吧！」然而，郭俊辰粉絲火速反擊，曬出他同日現身機場的照片與影片，他戴著黑色口罩、身穿深色外套，揮手向粉絲致意，看似一切安好，粉絲強調「他5號人在機場，別再亂傳假消息！」

郭俊辰11月5日曾戴口罩現身機場，不過遭部分粉絲認為並非本人。（組合照，翻攝自微博）郭俊辰11月5日曾戴口罩現身機場，不過遭部分粉絲認為並非本人。（組合照，翻攝自微博）

不料，影片曝光後仍未平息爭議，部分網友質疑「那根本不是本人」，在網路掀起「替身說」，有人指出影片中男子「耳垂形狀不同、臉型更圓、眼神呆滯」，懷疑是「刻意安排的替身」。甚至有人將郭俊辰日前微博發的「好吃」貼文與已故男星于朦朧生前最後一句「好吃」相提並論，認為其中另有玄機。

面對陰謀論越演越烈，粉絲再度祭出逐幀比對照駁斥謠言，從耳朵角度、下巴線條到髮際線都列出證據，堅稱「那就是郭俊辰本人」。但網路上仍有部分人不信，留言直指「就算是本人，也可能被控制發文。」然而截至目前，郭俊辰本人與工作室皆未對「被滅口」與「替身」傳聞作出回應，也讓「靈媒預言」及「粉絲駁斥」的羅生門持續延燒。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

