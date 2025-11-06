舒華害羞靠肩林柏宏！重現偶像劇名場面 3000粉絲心動尖叫

舒華個人見面會熱鬧登場。（電通娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團i-dle成員舒華為個人首場見面會打造限定版《鑑定師》尋寶樂園，在昨天（5日）於台北國際會議中心開張，吸引3000人「入園」朝聖，更邀來孝淵、林柏宏、頌樂三位女神男神跨刀當「關主」作客人氣爆棚，現場氣氛媲美演唱會熱鬧非凡。

舒華擔任主持人。（電通娛樂提供）

舒華辦首場個人見面會熱鬧登場邀請林柏宏擔任嘉賓。（電通娛樂提供）

舒華向林柏宏「下戰帖」挑戰演技，兩人重現《背著善宰跑》經典爆笑浪漫的「約看電影」橋段，兩人默契互動甜爆全場粉絲。先前為了《鑑定師 Global》飛到韓國的林柏宏此次在百忙中排出時間力挺舒華首次見面會，兩人竟在現場上演韓國人氣偶像劇《背著善宰跑》番外篇，原來繼上次帶林柏宏體驗韓國汗蒸幕後，古靈精怪的舒華在見面會上無預警再出「考題」，主動邀演技派的林柏宏一起對戲，原本就對拍戲躍躍欲試的她展現演戲天分，跟林柏宏一搭一唱重現《背著善宰跑》中男女主角一段「約看電影」的經典台詞過足戲癮。

請繼續往下閱讀...

舒華與林柏宏當場上演偶像劇。（電通娛樂提供）

只見林柏宏為了營造戲劇氛圍，還細心將舞台布置成電影院座位，兩人一坐下便秒入戲，舒華笑說：「要演出心動的感覺～先排練一次！」而林柏宏則笑回：「你選這段很厲害，我有很多台詞，你有很多內心戲！」隨即開演：「你就跟我說直接去看電影就好，你幹嘛說有什麼秘密，害我一整晚緊張到睡不著！」舒華撒嬌回應：「我怕你說不想來嘛～」林柏宏接著溫柔補刀：「我怎麼可能不想來？你說看電影我當然會說好……啊不是，我是說我真的很喜歡看電影啦！」兩人對戲默契滿分，而演起戲來投入感滿分的舒華更害羞地將頭靠在林柏宏肩上，全場瞬間被甜翻，氣氛宛如偶像劇現場，不僅掀起全場粉絲尖叫連連，還讓林柏宏稱讚：「演技很棒！」

舒華首場個人見面會熱鬧登場，邀請孝淵擔任嘉賓。（電通娛樂提供）

「少女時代」孝淵成「允諾女王」為舒華首次見面會義氣相挺開金口獻唱，氣場全開的她再加碼放送粉絲合照，成了「寵粉無極限」天花板等級典範，誠意爆棚。先前在《鑑定師 Global》帶著愛犬Bailey作客的孝淵，當時在節目上隨口答應舒華要參加見面會的她允諾約定如期現身，讓舒華感動直呼：「真的是魄力十足的前輩，說到做到，太帥氣了！」

孝淵在舒華的見面會上又唱又跳。（電通娛樂提供）

與心目中的偶像相見歡的舒華除了把握時間與孝淵敘舊話家常及現場玩起心理性格測驗，還向她討教「如何成為自信又酷的藝人」秘訣。而相隔一年再度為了舒華見面會現身台北的孝淵不僅現場邀粉絲上台合照大擺臉頰愛心、貓咪手勢、手指愛心樣樣來，更加碼現場演唱《DESSERT》和《Retro Romance》兩首金曲當成「寶物」獻給在場粉絲。

舒華與孝淵展開對談。（電通娛樂提供）

頌樂從「吃蟲搭檔」變身「飛鏢女神」大展擲飛鏢功力助陣粉絲尋寶，讓舒華現場邀約「吃火鍋」答謝力挺之恩。近期因發中文單曲常來宣傳的頌樂，頂著「灶咖女神」封號為舒華見面會再次現身台北，先前在節目上因「吃蟲」結緣的兩人意外發現彼此有許多共通點，更招認都是「膽大一族」愛挑戰恐怖事物；兩人此次在見面會上索性延續話題，不僅大聊心目中的乍看恐怖的「特色美食」，更現場玩起「做鬼臉表情」大賽，完全「零包袱」的兩人讓粉絲大讚超有反差萌又真誠，直呼「根本真人綜藝現場！」

舒華化身「尋寶女神」為《鑑定師》辦首場個人見面會熱鬧登場，舉辦抽獎送粉絲禮物。（電通娛樂提供）

而為了答謝頌樂相挺，舒華特別在見面會上提出「火鍋之約」邀頌樂下工後大啖火鍋美食，還藉此話題讓頌樂當起「關主」，以「擲飛鏢」玩遊戲方式抽出幸運粉絲送大家火鍋禮卷，讓現場氣氛瞬間沸騰！有備而來的頌樂不但大秀擲飛鏢功力萌度爆表，更現場一展歌藝獻唱新歌《Floating Free》做為舞台的壓軸表演，為舒華首場見面會畫下完美句點。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法