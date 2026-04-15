《惡之花》文彩元「手寫信」官宣喜訊 6月甜嫁圈外人

在南韓擁有「收視率女王」、「男神收割機」封號的文彩元，今證實6月步入禮堂。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾和李準基兩度合作《犯罪心理》、《惡之花》的南韓演員文彩元即將成為6月新娘。她今（15日）在個人IG宣布即將和男友步入禮堂，文彩元所屬經紀公司BLITZWAY ENTERTAINMENT也證實這項喜訊，「文彩元已找到心儀之人，將於今年六月舉行婚禮。未婚夫並非圈內人士，婚禮將以非公開形式舉行，僅邀請家人和至親好友出席。」

她在社群媒體寫道：我想親自與那些從我出道以來就一直給我溫暖關注和支持的人們分享這個消息。」她補充道：「想到要組建和經營一個家庭，我既有些緊張，又感到興奮。」緊接著，也透露她的心情，「未來，我計劃以更加多元化的方式活躍在螢幕上。」手寫信結尾，則寫著：「我祈禱大家未來的日子裡充滿歡聲笑語。祝大家擁有一個溫暖快樂的春日。謝謝大家一直以來的支持。」

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今年39歲的文彩元，在南韓演藝圈擁有「收視率女王」、「男神收割機」封號， 2007年憑藉電視劇《奔跑吧，鯖魚！ 》出道，之後陸續演出《風之畫師》、《燦爛的遺產》《善良的男人》、《好醫生》、《惡之花》和《權貴復仇》等電視劇，不過近兩年多以電影作品和觀眾見面。

她最近在媒體面前亮相，是自2月起為了宣傳和權相佑合作的電影《心機特務》。當時韓媒SNL Korea追問她是否有男朋友時，她妙答「即使有，我也不能說」，當時便引起媒體瘋猜一定是有交往中的對象了，如今證實果然沒錯。

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