內部人開口相挺 剪輯師出面發聲 揭工作真相

網紅酷（右）受外界質疑是否為慣老闆，剪輯師宗嬿發文相挺。（本報合成，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍網紅「Ku」酷的YouTube頻道「Ku's Dream 酷的夢」日前爆出前員工指控，沉寂數日後，酷昨（8）日大動作反擊，團隊剪輯師宗嬿也發文挺酷，她開宗明義就拍胸脯保證：「先說我有勞健保，薪水也有滿意XD」。

一切事情起源於酷（右）發文表示企劃和經紀人阿毛在徵助理。（翻攝自臉書）

先前網友質疑酷是慣老闆，投身剪輯行業8年的剪輯師宗嬿發文相挺：「酷絕對絕對不是慣老闆」。宗嬿認為自己剪過的案子應該不算少，也接觸過許多不同客戶，她坦言酷的影片並不好剪，但與他溝通的過程中，從未感到不悅，酷也很尊重剪輯師的想法，就算覺得影片有需要修改的地方，也會選擇先討論，而非斬釘截鐵命令修改。

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有8年剪輯師經驗的宗嬿發文，保證酷絕對不是一個慣老闆。（翻攝自臉書）

宗嬿說：「酷比起是一個高高在上的老闆，對我來說更像是剪輯夥伴與前輩」，她透露「在我對這份工作快要失去熱忱之際，是他帶著中文怪物重新把我拉回這條路上，並且邀請我加入了團隊」。

在宗嬿心中，酷是一個不可多得的好老闆，雖然這幾天看到有人說三道四，宗嬿還是挺身而出：「我同事都超級棒的好嗎！！！」這篇文章一出，留言超過百條，許多人說：「這波我挺酷 因為我朋友宗嬿很不會說謊！」、「我大嬿姐一生支持」、「讚啦宗嬿」。

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