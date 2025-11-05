自由電子報
娛樂 最新消息

網紅開撕粿粿！踢爆拖欠范姜費用裝清高「尺度照流出真相曝光」

范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）范姜彥豐（左起）痛心指控粿粿婚內出軌王子。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅「玉米泉哥」今（5日）晚開戰粿粿痛批嘴硬又虛偽，狠嗆「要告？要對線？要找人？隨便，我本來就爛命一條！」他直指粿粿工作室欠薪不發、拖欠范姜彥豐報酬，外界看到的「恩愛夫妻、雙燕同飛」都是假象，語氣火爆到引發震撼。

「玉米泉哥」在長文中細數合作內幕，指出粿粿當初承諾「通告會處理、薪水透明、連37元都會記帳」，實際卻有記沒給，因此怒批「粿粿的工作室一毛都沒給！」他直言，范姜若沒有家底，粿粿根本不會嫁，更嘲諷她對外「我在養范姜」的形象只是做戲，他強調外人看到的只是表面，真正起飛的只有粿粿一人。

玉米泉哥也爆料「週刊內幕」，稱當初並非狗仔挖到，而是粿粿親自與週刊談好「獨家合作」，結果放鳥導致週刊翻臉，進而轉找徵信社處理，尺度照才會流出。他直言這些爆料只是開胃菜，「手上料不只一點點，好笑、荒唐、反轉的全有」，語氣充滿挑釁意味。

截至目前，粿粿尚未出面回應，玉米泉哥更語帶威脅表示「你要繼續演，我就繼續上；你要繼續硬，我就繼續丟。」他強調接下來還有更多人「排隊等著爆」，要對方「最好準備好！」迅速掀起熱議。

