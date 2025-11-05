木村心美傳戀上真人版「排球少年」 情陷「比木村帥的男人」震撼網

木村心美（右）被爆熱戀日本職業排球員小川智大。（翻攝自IG、X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日媒「文春砲」《週刊文春》昨預告將爆料一名排球選手和大咖女星交往，今（5）公開謎底，男方是日本職業排球員小川智大，女方竟是「日劇天王」木村拓哉的24歲長女木村心美，直指兩人談了兩年的異地戀，令粉絲大吃一驚。

報導指出，木村心美到大阪陪男友4天3夜，甚至男方在上月外出採購回東京前，還在心美臉頰親吻，小倆口看似非常甜蜜；《週刊文春》還附上跟拍照，只見小川智大和心美一前一後，但目前未有其他爆料。

木村心美（右）、日本職業排球員小川智大被爆交往中。（翻攝自週刊文春）

小川智大接受日媒訪問，低調表示不便透露，但承認和木村心美關係好，心美則暫未回應；戀愛文一出，火速吸引粉絲熱烈討論，光是昨天《週刊文春》預告文，至少狂吸千萬多流量。

「心美戀愛了」的新聞引發台、日網友熱議，有人表示男未婚、女未嫁都是好事，但也有網友挖出心美和妹妹曾放話，「男友要找比爸爸木村帥的」、「戀上真人版《排球少年》真的太浪漫了」、「看好這段感情」。

據知木村心美是動漫《排球少年》的忠實粉絲，小川智大則是日本國家隊的自由人，常赴東京，據知去年還和心美一起前往韓國旅行，兩人感情看似十分甜蜜。

