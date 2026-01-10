自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金唱片紅毯直擊》趙雨凡回家鄉比YA！CORTIS全員傻傻走錯邊

CORTIS的MARTIN（左起）、嚴成玹、安乾鎬、趙雨凡及金主訓。（記者王文麟攝）CORTIS的MARTIN（左起）、嚴成玹、安乾鎬、趙雨凡及金主訓。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今天（10日）在臺北大巨蛋舉行。去年才出道的新人男團CORTIS第一個走上紅毯，被主持人要求比出YA的動作，不免讓人想到台灣人都很愛喊「YA」。

CORTIS的MARTIN（左起）、嚴成玹、安乾鎬、JAME趙雨凡及金主訓。（記者王文麟攝）CORTIS的MARTIN（左起）、嚴成玹、安乾鎬、JAME趙雨凡及金主訓。（記者王文麟攝）

CORTIS安乾鎬（左起）、趙雨凡及金主訓。（記者王文麟攝）CORTIS安乾鎬（左起）、趙雨凡及金主訓。（記者王文麟攝）

CORTIS堪稱現今最夯的新人男團，他們去年才來高雄參加AAA頒獎典禮，獲得滿堂彩。相隔1個月再度來台參加金唱片頒獎典禮，地點正是成員「JAMES」趙雨凡的家鄉台北，昨天晚間趙雨凡才帶著成員們在台北大快朵頤，公館的金雞園更成為COER的新聖地。

CORTIS安乾鎬（左起）、趙雨凡及金主訓。（記者王文麟攝）CORTIS安乾鎬（左起）、趙雨凡及金主訓。（記者王文麟攝）

CORTIS安乾鎬（左起）、趙雨凡及金主訓被要求比出YA。（記者王文麟攝）CORTIS安乾鎬（左起）、趙雨凡及金主訓被要求比出YA。（記者王文麟攝）

今天MARTIN、嚴成玹、安乾鎬、趙雨凡、金主訓登上金唱片紅毯，5人都身穿黑色勁裝，帥氣十足，只是在拍完照之後立刻破功，因為他們要離場時直接走錯邊，一群人你看我我看你，最後趕快跑回另外一邊，畫面全被拍了下來，實在有夠可愛。

ALLDAY PROJECT的Youngseo、Woochan、Annie、Tarzzan、 Bailey 。（記者王文麟攝）ALLDAY PROJECT的Youngseo、Woochan、Annie、Tarzzan、 Bailey 。（記者王文麟攝）

昨天同樣在台北趴趴走的還有ALLDAY PROJECT，今天則是第二組登上金唱片紅毯，他們的服裝相當用心，以黑色、金色為主，完美符合「金唱片」的視覺，尤其是「新世界千金」ANNIE直接把金色穿上身，十分貴氣，展現財閥家的氣勢。

ALLDAY PROJECT的Youngseo、Woochan、Annie、Tarzzan、 Bailey 。（記者王文麟攝）ALLDAY PROJECT的Youngseo、Woochan、Annie、Tarzzan、 Bailey 。（記者王文麟攝）

2026開年含金量最高的K-pop音樂饗宴《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》，除了來自韓國的重量級宋仲基、安孝燮、邊佑錫等三位頒獎嘉賓，主辦單位超級圓頂今天（10日）也驚喜宣布，亞洲男神許光漢和屆時剛完成臺北大巨蛋演唱會的天后蔡依林，也將在金唱片現身，作為地主代表擔任頒獎嘉賓。

日前完整公開包括ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、Close Your Eyes、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ 等18組K-pop年度極選陣容之後，隨即引發熱烈討論。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中