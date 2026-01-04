自由電子報
娛樂 最新消息

《黑白大廚2》善財法師遭嫌「只做蔬食」 殺進7強引爆質疑

善財法師是韓國佛教最大宗派「曹溪宗」首位正式認證的「寺剎飲食大師」。（翻攝自Netflix）善財法師是韓國佛教最大宗派「曹溪宗」首位正式認證的「寺剎飲食大師」。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》熱播，前七強中最特別的參賽者「善財法師」，一位只做蔬食、氣場溫柔到像在誦經的她，一路走到這個位置，卻引來網路分裂成「護法派」與「退散派」，吵到比團體賽還激烈。

不少觀眾認為，善財法師的存在，正是《黑白大廚2》最難被複製的亮點。其中被大量轉發的一幕，是法師在團賽中問 李姬銀 信仰什麼宗教，得知對方是基督徒後，溫柔接了一句：「那有上帝跟佛祖一起幫忙，我們一定會有好結果的。」

支持者也強調，當其他選手拚命堆疊技法、魚子醬、乾式熟成與分子料理時，善財法師始終回到寺院飲食的核心「簡單、克制」，每一口都有理由。有人點出關鍵：「他端上來的菜看起來樸素，但你會感覺到每一個步驟都被想過。」

善財法師成為《黑白大廚2》中最特別的選手。（翻攝自Netflix）善財法師成為《黑白大廚2》中最特別的選手。（翻攝自Netflix）

不過，另一派則完全買單不了，批她「切菜像沒進過廚房」、「團賽只能切菜還不能試吃」、「端出來的東西連味道都能想像」批評聲浪毫不留情；許多人不滿的關鍵：「這是料理競賽，為什麼要找只能做素食的人？」

也有觀眾直言，敗部復活、蔬食紫菜飯捲等橋段，根本像是「被保送的文化展示」，質疑節目是否刻意保留善財法師，作為推廣韓式齋菜與飲食理念的象徵角色。

