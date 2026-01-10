自由電子報
娛樂 最新消息

金唱片》Jennie、Cortis共18組嘉賓來大巨蛋 人潮擠滿「卡司打卡柱」

今（10）日大巨蛋內外擠滿人潮，捷運國父紀念館人潮也擠得水泄不通，北市觀傳局設置「金唱片卡司打卡柱」前排起長長人龍。（記者孫唯容攝）今（10）日大巨蛋內外擠滿人潮，捷運國父紀念館人潮也擠得水泄不通，北市觀傳局設置「金唱片卡司打卡柱」前排起長長人龍。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕有「韓國葛萊美」之稱的指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」首度移師台灣，共有18組嘉賓來大巨蛋，包括BLACKPINK Jennie、BTS師弟團CORTIS、ALLDAY PROJECT都來台。今（10）日大巨蛋內外擠滿人潮，捷運國父紀念館人潮也擠得水泄不通，北市觀傳局設置「金唱片卡司打卡柱」前排起長長人龍，不少民眾搶著拍照，還有粉絲因為看到人太多，放棄排隊。

大巨蛋內擠滿粉絲。（記者孫唯容攝）大巨蛋內擠滿粉絲。（記者孫唯容攝）

曾小姐表示，今天來參加金唱片獎頒獎典禮，就是為了一睹boynextdoor、NCT WISH等偶像的風采，她認為匯聚很多團體來台，辦在大巨蛋的規模很不錯。

北市觀傳局設置「金唱片卡司打卡柱」前排起長長人龍，不少民眾搶著拍照，還有粉絲因為看到人太多，放棄排隊。
（記者孫唯容攝）

喜歡BTS師弟團CORTIS的陳小姐、溫小姐隨身帶著應援物品。陳小姐說，這次為了搶到金唱片的門票，一開賣就守在電腦前，都還是搶不到，直到清票時好不容易才有票，剛剛想去和CORTIS的「金唱片卡司打卡柱」合照，但是因為排隊人潮實在太多，直接放棄。

大巨蛋外也擠滿人潮。（記者孫唯容攝）大巨蛋外也擠滿人潮。（記者孫唯容攝）

今晚表演陣容包括BLACKPINK成員JENNIE、超夯新人男團CORTIS、以及ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ等共18組，絕對是K-POP 豪華舞台馬拉松，主持人則由成始璄與文佳煐擔綱，並邀來宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢等重量級嘉賓助陣。

