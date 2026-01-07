自由電子報
娛樂 最新消息

金唱片第一獎出爐！女團爆冷奪人氣獎 JENNIE才第三名

「BTS」防彈少年團JIN。（翻攝自X）「BTS」防彈少年團JIN。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將在周六（10日）於大巨蛋舉行，由觀眾網路票選的人氣獎結果出爐，「BTS」防彈少年團的Jin拿下男子部門冠軍，女子部門則是由女團Hearts2Hearts獲得。

Hearts2Hearts擊敗BLACKPINK拿下金唱片女子部門第一名。（翻攝自PRIZM）Hearts2Hearts擊敗BLACKPINK拿下金唱片女子部門第一名。（翻攝自PRIZM）

Hearts2Hearts是SM娛樂推出的新人女團。（翻攝自X）Hearts2Hearts是SM娛樂推出的新人女團。（翻攝自X）

由觀眾票選的人氣獎，男子部門由Jin以44.45%拿下第一名，ENHYPEN位列第二，「TXT」TOMORROW X TOGETHER名列第三，前三名剛好都被HYBE娛樂男團包辦。SM新人女團Hearts2Hearts破天荒拿下第一名，LE SSERAFIM獲得第二名，BLACKPINK成員JENNIE則是第三名，實在有些出人意料。

Jin以44.45%拿下金唱片人氣獎男子部門第一名。（翻攝自PRIZM）Jin以44.45%拿下金唱片人氣獎男子部門第一名。（翻攝自PRIZM）

BLACKPINK的JENNIE就算沒有拿人氣獎，在K-POP的地位也難以撼動。（翻攝自IG）BLACKPINK的JENNIE就算沒有拿人氣獎，在K-POP的地位也難以撼動。（翻攝自IG）

金唱片將一整年發行的唱片銷量以及音源當作評分標準，並透過業界專家的評價來決定得獎者。去年由SEVENTEEN的第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》（年度專輯獎）獲得唱片部門大賞，aespa的《Supernova》則是數位音源部門大賞。

金唱片為迎接40週年，於2026年1月10日首度移師臺灣舉行，地點選在臺北大巨蛋，主辦單位完整公開18組出演卡司，今天晚間7點將釋出部分視線受阻門票，最後機會，粉絲千萬別錯過了。

