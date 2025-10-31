自由電子報
娛樂 最新消息

「最帥展昭」甄志強驚傳辭世！享年59歲 妻發訃告證實

甄志強在《碧血青天楊家將》獲封最帥展昭。（翻攝自微博）甄志強在《碧血青天楊家將》獲封最帥展昭。（翻攝自微博）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕曾演出香港亞視戲劇《碧血青天楊家將》獲封「最帥展昭」的港星甄志強，今天（31日）傳出逝世消息，享年59歲。妻子方心媛發布訃告，表示丈夫在10月21日在上海安詳辭世。

甄志強的太太方心媛發出訃告。（翻攝自微博）甄志強的太太方心媛發出訃告。（翻攝自微博）

「小強」甄志強在90年代入行，長相帥氣、高大俊朗深受歡迎，在亞視、TVB都有不少膾炙人口的作品，不過過去他曾傳出與大23歲的商界女強人「Kathy」趙金卿交往，因此被冠上「軟飯王」的稱號，最後只談了兩年戀愛就分手。之後情歸方心媛，共組家庭。

甄志強曾曬出與螢幕上「展昭」的合影。（翻攝自微博）甄志強曾曬出與螢幕上「展昭」的合影。（翻攝自微博）

家屬並未透露甄志強的死因。（翻攝自微博）家屬並未透露甄志強的死因。（翻攝自微博）

甄志強家屬透過其社群平台發表訃告，妻子方心媛表示：「彼一生溫潤如玉，藝耀香江，德澤親友；今驟然離別，猶似星殞長河，痛徹心扉。」訃告指出，妻子方心媛攜全體家屬隨侍在側，為體念先夫低調謙和的個性，身後事將從簡處理，待喪禮儀式的具體日期與地點確定後，會再另行公告，請親友們靜候。

