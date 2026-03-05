自由電子報
娛樂 最新消息

Angelababy 遭軟封殺！生日零明星到場除了「她」

Angelabay（左）生日，網紅好友扮成少女時期的她。（翻攝自小紅書）Angelabay（左）生日，網紅好友扮成少女時期的她。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃曉明的前妻Angelababy因2023年觀看瘋馬秀風波遭中國演藝圈「軟封殺」，演藝事業大不如前，2月28日她過37歲生日，這次為她慶生都是網紅圈的好友，對七早些年她過生日眾星雲集，閨蜜楊冪、倪妮都曾現身，今年幾乎都沒動靜，網友忍不住感嘆這就是演藝圈的現實面。

Angelabay在派對玩起撕名牌遊戲。（翻攝自小紅書）Angelabay在派對玩起撕名牌遊戲。（翻攝自小紅書）

雖然她身旁的朋友「換圈」了，不過Angelababy的狀態依舊很好，顏值、身材都宛如少女，當天的派對主題是COS她，每個人都扮成了不同時期的Angelababy，讓她非常開心。她曾主持10年的《奔跑吧兄弟》（原名《跑男》）， 後來因風波而「下車」，現場也玩起了節目中的撕名牌遊戲，許多網友看了唏噓，不過也有人認為她已經享受過「頂流」的光環，現在轉戰直播跑道也樂得清閒。

Angelabay（前排中）慶生派對的主題是COS成她。（翻攝自小紅書）Angelabay（前排中）慶生派對的主題是COS成她。（翻攝自小紅書）

大合照時Angelabay坐在C位，當天唯一的藝人好友吳千語則在站在最旁邊，當年她們在香港以模特兒出道，因為長相相似，還被稱作「港圈雙壁」，擁有深厚的交情。

Angelabay過37歲生日。（翻攝自小紅書）Angelabay過37歲生日。（翻攝自小紅書）

