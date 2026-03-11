日本聲優界首例！「政委」上坂堇參戰女子摔角 致敬偶像豬木

上坂堇化身女子摔角選手上場對打，預計將吸引大量動漫族群關注，兩國國技館的門票已掀起搶購熱潮。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕這絕對是今天日本「宅圈」與「摔角界」最勁爆的跨界大新聞！4月即將來台參加「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」的日本人氣聲優上坂堇（上坂すみれ）昨宣布確定將在本月29日正式登上兩國國技館，參加東京女子摔角（TJPW）的年度大賽《GRAND PRINCESS '26》。

身為資深摔角迷的上坂堇，昨（10日）下午突然現身東京女子摔角大賽的推廣現場，並且手持一柄「不可思議的軍刀」突襲了TJPW 的代表，此一舉動被視為是重現1973年兩位傳奇選手「狂虎」Tiger Jeet Singh襲擊安東尼奧豬木的經典場面。

據悉，上坂堇將參加的是 「DDT Ironman Heavymetalweight 冠軍時間差入場大亂鬥」。同場選手除了現任王者「辰巳リカ （aka Great 若林）」外，還包括矢口真里在內至少11 位選手同場較勁。

上坂堇過去曾多次在廣播與節目中表達對摔角的喜愛，去年也曾擔任過DDT摔角的宣傳大使。但今年首次以「選手」身分正式上台，完全超乎粉絲預料，動漫圈反應熱烈，大讚：「不愧是政委（上坂堇暱稱），真的去打摔角了！」而摔角圈的反應則是憂喜參半，紛紛哀號：「兩國國技館的門票這下更難搶了！」

