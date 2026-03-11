自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日本聲優界首例！「政委」上坂堇參戰女子摔角 致敬偶像豬木

上坂堇化身女子摔角選手上場對打，預計將吸引大量動漫族群關注，兩國國技館的門票已掀起搶購熱潮。（翻攝自IG）上坂堇化身女子摔角選手上場對打，預計將吸引大量動漫族群關注，兩國國技館的門票已掀起搶購熱潮。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕這絕對是今天日本「宅圈」與「摔角界」最勁爆的跨界大新聞！4月即將來台參加「2026 A.C.F秋葉原動漫祭」的日本人氣聲優上坂堇（上坂すみれ）昨宣布確定將在本月29日正式登上兩國國技館，參加東京女子摔角（TJPW）的年度大賽《GRAND PRINCESS '26》。

身為資深摔角迷的上坂堇，昨（10日）下午突然現身東京女子摔角大賽的推廣現場，並且手持一柄「不可思議的軍刀」突襲了TJPW 的代表，此一舉動被視為是重現1973年兩位傳奇選手「狂虎」Tiger Jeet Singh襲擊安東尼奧豬木的經典場面。

據悉，上坂堇將參加的是 「DDT Ironman Heavymetalweight 冠軍時間差入場大亂鬥」。同場選手除了現任王者「辰巳リカ （aka Great 若林）」外，還包括矢口真里在內至少11 位選手同場較勁。

上坂堇過去曾多次在廣播與節目中表達對摔角的喜愛，去年也曾擔任過DDT摔角的宣傳大使。但今年首次以「選手」身分正式上台，完全超乎粉絲預料，動漫圈反應熱烈，大讚：「不愧是政委（上坂堇暱稱），真的去打摔角了！」而摔角圈的反應則是憂喜參半，紛紛哀號：「兩國國技館的門票這下更難搶了！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中