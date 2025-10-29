自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「BTS」RM站上APEC演講太狂！K-POP妙喻「拌飯」激勵全場

BTS隊長RM（金南俊）在「APEC企業領袖高峰會」發表主題演講。（翻攝自News1）BTS隊長RM（金南俊）在「APEC企業領袖高峰會」發表主題演講。（翻攝自News1）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團影響力遍及全球，今（29）隊長「RM」金南俊以「K-POP界第一人」之姿，在亞太經濟合作會議（APEC）CEO高峰會舞台發表主題演講，向在場與會人員鞠躬致意，全場爆以熱烈掌聲。

RM在慶州藝術殿堂演講，主題為「APEC地區的文化創意產業與文化的軟實力」，他說「當今世界正被新的社群與粉絲文化撼動，此刻人們跨越國界，以文化連結、包容的純粹力量打破隔閡，而這樣的潮流給我無限的創作靈感。」

至於為何是K-POP？為何K-POP如此特別？RM表示，「之所以能形成如此強大且包容的共同體，是因為它擁有獨特的『融合原理』，能讓不同文化背景的人們透過K-POP此一媒介，很自然的形成一體的力量。」

BTS隊長RM（金南俊）將K-POP比喻成拌飯。（翻攝自YONHAP NEWS）BTS隊長RM（金南俊）將K-POP比喻成拌飯。（翻攝自YONHAP NEWS）

RM將K-POP比喻成韓國料理「拌飯」（비빔밥），他形容拌飯將蔬菜、肉、醬料放在米飯中一起攪拌食用，「K-POP有著韓國特有的美感、情感和製作系統，另外也包含了R&B、嘻哈等西方音樂元素」，他說每個元素保有獨特性，卻能完美融合，創造出一種令人愉悅又清新的作品。」

不過RM也說，當今K-POP成功不代表文化優越，而是尊重多樣性，包容世界文化，同時堅守韓國的文化身分，就像ARMY（BTS粉絲名）一樣有著無國界的凝聚力，才讓K-POP在全世界持續受到歡迎。

另外RM不忘呼籲投資下一代，不只有看到「經濟」，也該投資「文化」，他肯定文化與藝術是能觸動人心的強大力量，「作品會超越一切差異，照亮真正理解與寬容之路。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中