「BTS」RM站上APEC演講太狂！K-POP妙喻「拌飯」激勵全場

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團影響力遍及全球，今（29）隊長「RM」金南俊以「K-POP界第一人」之姿，在亞太經濟合作會議（APEC）CEO高峰會舞台發表主題演講，向在場與會人員鞠躬致意，全場爆以熱烈掌聲。

RM在慶州藝術殿堂演講，主題為「APEC地區的文化創意產業與文化的軟實力」，他說「當今世界正被新的社群與粉絲文化撼動，此刻人們跨越國界，以文化連結、包容的純粹力量打破隔閡，而這樣的潮流給我無限的創作靈感。」

至於為何是K-POP？為何K-POP如此特別？RM表示，「之所以能形成如此強大且包容的共同體，是因為它擁有獨特的『融合原理』，能讓不同文化背景的人們透過K-POP此一媒介，很自然的形成一體的力量。」

RM將K-POP比喻成韓國料理「拌飯」（비빔밥），他形容拌飯將蔬菜、肉、醬料放在米飯中一起攪拌食用，「K-POP有著韓國特有的美感、情感和製作系統，另外也包含了R&B、嘻哈等西方音樂元素」，他說每個元素保有獨特性，卻能完美融合，創造出一種令人愉悅又清新的作品。」

不過RM也說，當今K-POP成功不代表文化優越，而是尊重多樣性，包容世界文化，同時堅守韓國的文化身分，就像ARMY（BTS粉絲名）一樣有著無國界的凝聚力，才讓K-POP在全世界持續受到歡迎。

另外RM不忘呼籲投資下一代，不只有看到「經濟」，也該投資「文化」，他肯定文化與藝術是能觸動人心的強大力量，「作品會超越一切差異，照亮真正理解與寬容之路。」

