《黑白大廚》PD砸上億台幣購豪宅 與利特、柾國當鄰居

Netflix熱門韓綜《黑白大廚》。（資料照，Netflix提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕Netflix熱門韓綜《黑白大廚》（The Devil’s Plan）的導演尹賢俊，近日被爆以「全額現金、無貸款」方式購入位於首爾城東區聖水洞「Trimage」高級住宅複合社區內的豪宅，且「一次付清，全額現金入手」，引起韓媒熱議。

《黑白大廚》PD尹賢俊砸台幣上億元，現金購入聖水洞豪宅。（翻攝自X）

尹賢俊於今年6月24日，以54億9000萬韓圜（約新台幣1.26億元）購入「Trimage」一戶房屋，面積約84平方公尺（約25坪）。他於本月13日完成尾款支付及過戶手續。文件上未見任何抵押或貸款紀錄，可見全由現金支付。此交易刷新Trimage同坪數房型的歷史最高價50億韓圜（約新台幣1.15億元），成為新紀錄。

Super Junior隊長利特也是首爾城東區聖水洞「Trimage」高級住宅複合社區住戶。（資料照，記者潘少棠攝）

Trimage於2015年完工，總戶數達688戶，社區配有24小時保全、飯店式管家服務、早餐酒廊、咖啡廳、高爾夫練習場與三溫暖設施。住戶包括「BTS」防彈少年團成員J-Hope、柾國、Super Junior的利特與始源、少女時代太妍、演員徐康俊等人，是名副其實的「明星豪宅」。

BTS成員柾國也是「Trimage」高級住宅複合社區住戶。（翻攝自X）

尹賢俊曾任職於KBS與JTBC，代表作包括《一日三餐》、《孝利家民宿》等。近年成立Studio Slam後，推出《犯罪現場》（Crime Scene）系列及《黑白大廚》，《黑白大廚》更在去年成為首部登上Netflix全球綜藝節目排行榜冠軍的韓國作品。他也在今年4月榮獲第37屆韓國PD大賞「年度PD獎」。

