阿嬌怎麼了！身體出現「這狀況」戒酒超過一年 驚人現況曝光

〔記者張釔泠／綜合報導〕Twins「阿嬌」鍾欣潼出道以來一直是「顏霸」， 44歲仍有著少女般的零死角美顏，唯獨體重起起伏伏，不時被虧「身材崩壞」，去年她因手部震顫就醫，做了檢查之後，懷疑可能是長期飲酒導致肝臟負擔太大，為此戒酒一年多，近日她現身英皇集團主席楊受成結婚40週年晚宴，體重再度瘦回4字頭，整個人容光煥發，又回到顏值巔峰。

阿嬌去年因手震就醫，主動戒酒。（翻攝自微博）

阿嬌在晚宴前受訪，被問到「阿Sa」蔡卓妍前男友陳偉霆官宣當爸爸，阿嬌直言不意外，認為他這個年紀該生孩子了，見到他時會再恭喜他，但被問到自己想不想生時？她卻搞笑嘆氣說：「哎我已經過了這個年紀嘛。」被追問有沒有拍拖對象？她也表示沒有，「過了被人介紹的時候了。」抱持平常心，覺得現在的狀態很好。

請繼續往下閱讀...

至於她的閨蜜澳門賭王千金何超蓮與中國男星竇驍近來屢屢被爆婚變，她也高EQ表示女生已經回應了，就不關她的事了。

阿嬌戒酒後容光煥發。（翻攝自微博）

阿嬌體重又瘦回4字頭。（翻攝自微博）

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法