《陽光女子》阿珮竟是孫淑媚！台版Jennie美貌再進化「安心亞也看傻」

《陽光女子合唱團》裡的阿珮竟是金曲歌后孫淑媚。（組合照，壹壹喜喜提供、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕國片《陽光女子合唱團》票房突破7億大關，主演孫淑媚近日在IG曬出表演活動幕後花絮照，黑色兩截式造型搭配小香風外套，甜美笑容與透亮妝容展現驚人少女感，照片曝光後掀起討論，就連同片演員安心亞都忍不住留言驚呼「媽啊，電到我！」

《陽光女子合唱團》票房持續攀升，目前已突破7億，主演陳意涵、安心亞、孫淑媚、翁倩玉、何曼希等人也因此晉升「億萬票房女星」。在片中飾演受刑人「阿珮」的孫淑媚在戲外更被封為「台版Jennie」，昨（3日）於IG分享表演活動的幕後花絮照，只見她身穿黑色短版上衣，下半身搭配刷破感牛仔褲，外搭千鳥格紋小香風外套，造型俐落又帶點甜美感。

請繼續往下閱讀...

「台版Jennie」孫淑媚（圖）的美貌再進化，就連安心亞也看傻激讚。（組合照，翻攝自IG）

此外，孫淑媚中分黑髮搭配透亮妝容，蘋果肌飽滿、臥蠶明顯，露齒燦笑的模樣被粉絲形容像大學生，美貌再進化更引來許多網友大讚，「太漂亮惹啦姐姐」、「姐妳真的很誇張」、「這個高難度的美，太好看了！」更有人不可置信表示「阿珮竟是孫淑媚！！！」而安心亞也現身留言「媽呀，電到我！」意外掀起一波討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法