自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《陽光女子》阿珮竟是孫淑媚！台版Jennie美貌再進化「安心亞也看傻」

《陽光女子合唱團》裡的阿珮竟是金曲歌后孫淑媚。（組合照，壹壹喜喜提供、翻攝自IG）《陽光女子合唱團》裡的阿珮竟是金曲歌后孫淑媚。（組合照，壹壹喜喜提供、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕國片《陽光女子合唱團》票房突破7億大關，主演孫淑媚近日在IG曬出表演活動幕後花絮照，黑色兩截式造型搭配小香風外套，甜美笑容與透亮妝容展現驚人少女感，照片曝光後掀起討論，就連同片演員安心亞都忍不住留言驚呼「媽啊，電到我！」

《陽光女子合唱團》票房持續攀升，目前已突破7億，主演陳意涵、安心亞、孫淑媚、翁倩玉、何曼希等人也因此晉升「億萬票房女星」。在片中飾演受刑人「阿珮」的孫淑媚在戲外更被封為「台版Jennie」，昨（3日）於IG分享表演活動的幕後花絮照，只見她身穿黑色短版上衣，下半身搭配刷破感牛仔褲，外搭千鳥格紋小香風外套，造型俐落又帶點甜美感。

「台版Jennie」孫淑媚（圖）的美貌再進化，就連安心亞也看傻激讚。（組合照，翻攝自IG）「台版Jennie」孫淑媚（圖）的美貌再進化，就連安心亞也看傻激讚。（組合照，翻攝自IG）

此外，孫淑媚中分黑髮搭配透亮妝容，蘋果肌飽滿、臥蠶明顯，露齒燦笑的模樣被粉絲形容像大學生，美貌再進化更引來許多網友大讚，「太漂亮惹啦姐姐」、「姐妳真的很誇張」、「這個高難度的美，太好看了！」更有人不可置信表示「阿珮竟是孫淑媚！！！」而安心亞也現身留言「媽呀，電到我！」意外掀起一波討論。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中