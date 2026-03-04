（影）許維恩確診乳癌「切除雙乳」 沈玉琳早知情揭私下互動

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳去年確診白血病停工治療，時隔7個月病況好轉，今（4）日復工出席公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會。而過去曾與沈玉琳搭檔主持過節目的許維恩，今宣布確診乳癌，已完成雙邊乳房切除與重建手術，對此，沈玉琳今也透露自己早就知情。

沈玉琳出席公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會。（記者潘少棠攝）

沈玉琳過去與許維恩主持過東森超視的《哈囉你有事嗎？》，而許維恩去年9、10月健康檢查時發現乳房有腫瘤，後續轉診至林口長庚接受精密檢查，經穿刺後，醫師初步告知為「惡性0期乳癌」，最終化驗結果顯示，其中一側為「惡性1期腫瘤」，另一側則有3顆良性腫瘤。為避免日後惡化風險，她聽從醫囑，決定進行雙邊乳房切除手術，目前狀況穩定，將定期回診並服用控制賀爾蒙的藥物。

請繼續往下閱讀...

沈玉琳出席公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會。（記者潘少棠攝）

沈玉琳提到兩人其實都有互相關心，他在2個月前就已經得知，「她治療很成功，而且現在台灣醫療很好，（癌症）2期以內治療絕對可以是百分之百治癒，也祝福她健康、完全沒問題。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法