經典賽》費仔滿貫砲嗨翻台灣球迷！新婚辣妻發聲了

〔娛樂頻道／綜合報導〕WBC世界棒球經典賽如火如荼進行，台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在第2局擊出左外野滿貫砲，為台灣隊灌進4分，最後台灣隊以14:0扣倒捷克。費仔新婚4個月的老婆也在IG發聲。

費仔的老婆哈娜曬出老公打滿貫砲的發文，愛心連發。（翻攝自IG）

今天費仔打擊大爆發，擊出一支左外野滿貫砲，敲出台灣隊本屆賽會首支全壘打，不但帶動團隊士氣，更讓全場台灣球迷一掃昨日陰霾、熱血沸騰起來，而費仔本人在繞回本壘時，也終於露出了微笑，與隊友擊掌、擁抱，慶祝這一刻。

費仔去年底才與哈娜結婚，至今仍愛得火熱。（翻攝自IG）

費仔的老婆哈娜現身東京巨蛋，拿著歐告娃娃打卡。（翻攝自IG）

費仔的老婆哈娜身穿TEAM TAIWAN的球衣，包包還掛著歐告，現身東京力挺。（翻攝自IG）

費仔去年底與女友哈娜（Hanna）完婚，哈娜這幾天也愛相隨，飛到日本東京力挺，不但穿上了TEAM TAIWAN的球衣，還拿著吉祥物「歐告」娃娃在東京巨蛋打卡。今天她則轉發WBC社群報導費仔打滿貫砲的貼文，並貼出三顆燃燒著火焰的愛心，看起來相當興奮。

