台北101跨年首波卡司曝光！Bii畢書盡、高爾宣OSN熱力登場

擁有韓系唱腔的情歌王子 Bii 畢書盡，攜手韓國出道人氣 GenZ 女團 GENBLUE 幻藍小熊，首度跨界合唱。（北市觀傳局提供）擁有韓系唱腔的情歌王子 Bii 畢書盡，攜手韓國出道人氣 GenZ 女團 GENBLUE 幻藍小熊，首度跨界合唱。（北市觀傳局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕「台北最High新年城-跨年晚會」，將在12月31日在台北市民廣場熱鬧登場。首波卡司公布Bii畢書盡與GENBLUE幻藍小熊獨家在台北，還有高爾宣OSN & 王ADEN、U:NUS陪伴民眾一同倒數迎接2026新年。台北市府觀光傳播局也攜手旅宿業者、旅行社合作推出住房優惠與跨年專屬限量遊程，只要入住指定旅宿，就有機會獲得搖滾區入場證。

高爾宣OSN也攜手王ADEN以抒情饒舌結合R&amp;B氛圍，點燃台北的音樂能量。（北市觀傳局提供）高爾宣OSN也攜手王ADEN以抒情饒舌結合R&B氛圍，點燃台北的音樂能量。（北市觀傳局提供）

韓國出道人氣 GenZ 女團 GENBLUE 幻藍小熊。（北市觀傳局提供）韓國出道人氣 GenZ 女團 GENBLUE 幻藍小熊。（北市觀傳局提供）

「2026台北跨年晚會」，觀傳局今（24）日公布首波卡司，擁有韓系唱腔的情歌王子 Bii 畢書盡，攜手韓國出道人氣 GenZ 女團 GENBLUE 幻藍小熊，首度跨界合唱，從畢書盡的深情魅力到幻藍小熊的青春能量，兩大韓流勢力跨世代共演；高爾宣OSN也攜手王ADEN以抒情饒舌結合R&B氛圍，點燃台北的音樂能量，以及全創作冠軍男團 U:NUS，以炸場舞力與極限能量，詮釋屬於新世代的跨年。

CNN長年評價台北跨年晚會為全球十大年晚會，每年都吸引來自各地民眾同歡。觀傳局表示，只要於指定期間入住北市合作旅館，就有機會獲得限量「跨年晚會主舞台搖滾區入場證」，近距離接觸最愛的偶像。（北市觀傳局提供）CNN長年評價台北跨年晚會為全球十大年晚會，每年都吸引來自各地民眾同歡。觀傳局表示，只要於指定期間入住北市合作旅館，就有機會獲得限量「跨年晚會主舞台搖滾區入場證」，近距離接觸最愛的偶像。（北市觀傳局提供）

CNN長年評價台北跨年晚會為全球十大年晚會，每年都吸引來自各地民眾同歡。觀傳局表示，只要於指定期間入住北市合作旅館，就有機會獲得限量「跨年晚會主舞台搖滾區入場證」，近距離接觸最愛的偶像，更可以絕佳視野觀賞台北101新年大秀。

此外，台北市多家旅宿業者包含圓山飯店、松山意舍酒店、台北六福萬怡酒店等，也推出跨年住房優惠方案，民眾可及早安排跨年行程，一起歡樂倒數迎接2026新年；另更有跨年限定遊程可以參加，詳細資訊可至活動官網查詢。

