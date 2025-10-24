「我爸被堵、我媽受驚」 Andy怒控張家寧洩老家住址

Andy雲林老家地址遭洩漏，母親的一句「我很害怕」令他痛心不捨。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出經營權與財務糾紛，Andy老師指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞收益、逃漏稅；張家寧遭依妨害電腦使用罪起訴，但仍照常發布影片並多次強調「問心無愧」。然而，Andy老師昨（23日）釋出最新影片，痛斥張家寧團隊洩漏他雲林老家地址，導致親人遭追訪而飽受驚嚇。

Andy在新片「張家人找人處理我！要我人財兩失」中，哽咽透露父母與親友因案件被媒體追訪、拍攝，飽受極大驚嚇，他怒控張家寧團隊在群組中外洩他與家人住址，導致媒體出現在雲林老家門口，「我爸被堵到、被偷錄訪問，我媽嚇得打電話叫我趕快回家！」

請繼續往下閱讀...

Andy表示，張家寧團隊在群組內明確提供「他（Andy）在新莊的住處與父母地址」，甚至還標註路線、社區名稱，疑似轉交給特定媒體，也因此導致故鄉的家人受到困擾。針對上述劣行，Andy也忍不住痛批「你們這些人太惡劣了！禍不及家人，卻把我們全家的個資通通拿去曝光！」他強調自己不會再沉默，將保留法律追訴權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法