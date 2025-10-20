王中平「軟柿子」父女鬥嘴不鬥氣 正妹女兒當「叛逆媽祖」超燒錢

王中平（右）、韓菲（左）父女合體出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王中平、韓菲父女檔今（20日）合體出席民視《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。王中平這回不唱歌，改當「流浪漢版媽祖」，女兒韓菲則又唱又演，首度挑戰戲劇演出，化身「叛逆吃吐司的媽祖」，還讓導演吳凱蕙苦笑：「她這個媽祖太燒錢，動畫效果快把我花光了！」

王品澔（右起）、王中平、韓菲、吳念軒、陳冠霖、黃登楷出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

王中平透露，自己家裡本就供奉媽祖，也曾親自鑽轎底，「那一刻真的起雞皮疙瘩，感受到滿滿的愛」，他笑說這次飾演的媽祖化身沒有固定形象，外表像流浪漢，但卻能在關鍵時刻幫助人，「是一個沒有章法、但充滿神性的角色」。

韓菲為《媽祖在人間》創作主題曲。（民視提供）

韓菲不僅為戲獻唱主題曲，也是她首次正式跨足戲劇圈，第一次演戲超緊張，「以前比較多以歌手身分活動，頂多拍MV會演一下，這次要和這麼多前輩一起演戲，可以多向大家學習，當然也會擔心跟不上大家，這對我來說是一個很好的學習機會」。

韓菲分享，老爸對她在演戲上沒給壓力，反而在音樂上比較嚴格，「我爸這次是音樂總監，我在寫主題曲的時候，跟他有一些『磨合』的地方，因為我們兩個都比較固執，對於歌詞的部分，有一些地方有調整」，王中平立刻接話：「所以我就把音樂總監的頭銜拿出來了！」被問父女起爭執，最後是誰妥協，韓菲則笑回：「我妥協，有達到一個很好的平衡，我也滿接受他提出歌詞需要調整的地方，其實也沒有大改啦！」至於父女是否會吵到不講話？韓菲說：「不會，我只是比較急，有時他都不回訊息！」王中平立刻解釋：「我那時在幫樹澆水。」並以「軟塗深掘（得寸進尺）」打趣稱女兒跟他的相處，笑喊：「父親比較像軟柿子。」

《媽祖在人間》開鏡祈福記者會，多間宮廟媽祖前來坐鎮。（民視提供）

《媽祖在人間》結合奇幻、溫情與台灣信仰文化，被譽台版《鬼怪》、《驅魔麵館》，預計帶給觀眾滿滿療癒與感動。《媽祖在人間》獲得全台宮廟的熱烈響應，包括：北港朝天宮蔡咏鍀董事長、梧棲浩天宮王經綻主委、士林慈諴宮江運永主委、板橋慈惠宮賴春穆主委、桃園慈護宮簡征潭主委、土庫順天宮陳盈豪常務委員、草漯保障宮郭朝明主委、豐原鎮清宮楊紹森主委 、屏東慈鳳宮陳沈碧蓮董事長 、太平聖和宮陸東明主委等十間宮廟代表，皆親自出席記者會，共同為劇組祈福，象徵本劇拍攝將獲得媽祖最深的祝福。民視總經理廖季方、執行副總經理許念台、鳳凰藝能總經理趙善意及貴賓也出席，共同見證這部結合信仰、文化與影視雄心的重量級短劇啟動。

