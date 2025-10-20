自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王中平「軟柿子」父女鬥嘴不鬥氣 正妹女兒當「叛逆媽祖」超燒錢

王中平（右）、韓菲（左）父女合體出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）王中平（右）、韓菲（左）父女合體出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王中平、韓菲父女檔今（20日）合體出席民視《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。王中平這回不唱歌，改當「流浪漢版媽祖」，女兒韓菲則又唱又演，首度挑戰戲劇演出，化身「叛逆吃吐司的媽祖」，還讓導演吳凱蕙苦笑：「她這個媽祖太燒錢，動畫效果快把我花光了！」

王品澔（右起）、王中平、韓菲、吳念軒、陳冠霖、黃登楷出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）王品澔（右起）、王中平、韓菲、吳念軒、陳冠霖、黃登楷出席《媽祖在人間》開鏡祈福記者會。（民視提供）

王中平透露，自己家裡本就供奉媽祖，也曾親自鑽轎底，「那一刻真的起雞皮疙瘩，感受到滿滿的愛」，他笑說這次飾演的媽祖化身沒有固定形象，外表像流浪漢，但卻能在關鍵時刻幫助人，「是一個沒有章法、但充滿神性的角色」。

韓菲為《媽祖在人間》創作主題曲。（民視提供）韓菲為《媽祖在人間》創作主題曲。（民視提供）

韓菲不僅為戲獻唱主題曲，也是她首次正式跨足戲劇圈，第一次演戲超緊張，「以前比較多以歌手身分活動，頂多拍MV會演一下，這次要和這麼多前輩一起演戲，可以多向大家學習，當然也會擔心跟不上大家，這對我來說是一個很好的學習機會」。

韓菲分享，老爸對她在演戲上沒給壓力，反而在音樂上比較嚴格，「我爸這次是音樂總監，我在寫主題曲的時候，跟他有一些『磨合』的地方，因為我們兩個都比較固執，對於歌詞的部分，有一些地方有調整」，王中平立刻接話：「所以我就把音樂總監的頭銜拿出來了！」被問父女起爭執，最後是誰妥協，韓菲則笑回：「我妥協，有達到一個很好的平衡，我也滿接受他提出歌詞需要調整的地方，其實也沒有大改啦！」至於父女是否會吵到不講話？韓菲說：「不會，我只是比較急，有時他都不回訊息！」王中平立刻解釋：「我那時在幫樹澆水。」並以「軟塗深掘（得寸進尺）」打趣稱女兒跟他的相處，笑喊：「父親比較像軟柿子。」

《媽祖在人間》開鏡祈福記者會，多間宮廟媽祖前來坐鎮。（民視提供）《媽祖在人間》開鏡祈福記者會，多間宮廟媽祖前來坐鎮。（民視提供）

《媽祖在人間》結合奇幻、溫情與台灣信仰文化，被譽台版《鬼怪》、《驅魔麵館》，預計帶給觀眾滿滿療癒與感動。《媽祖在人間》獲得全台宮廟的熱烈響應，包括：北港朝天宮蔡咏鍀董事長、梧棲浩天宮王經綻主委、士林慈諴宮江運永主委、板橋慈惠宮賴春穆主委、桃園慈護宮簡征潭主委、土庫順天宮陳盈豪常務委員、草漯保障宮郭朝明主委、豐原鎮清宮楊紹森主委 、屏東慈鳳宮陳沈碧蓮董事長 、太平聖和宮陸東明主委等十間宮廟代表，皆親自出席記者會，共同為劇組祈福，象徵本劇拍攝將獲得媽祖最深的祝福。民視總經理廖季方、執行副總經理許念台、鳳凰藝能總經理趙善意及貴賓也出席，共同見證這部結合信仰、文化與影視雄心的重量級短劇啟動。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中