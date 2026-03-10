自由電子報
娛樂 星座

把握這6天！「3生肖」貴人帶財迎高峰「3生肖」靈活布局接偏財

斷開「收假症候群」，本週有3個生肖事業、財運雙收，另有3個生肖喜迎小偏財上門。（達志影像）斷開「收假症候群」，本週有3個生肖事業、財運雙收，另有3個生肖喜迎小偏財上門。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆正月進入下半月，對比前2週面對「收假症候群」和「股市三溫暖」帶來的疲憊與遲滯感，本週是找回動力和節奏的重要關鍵期。

命理專家書珩老師分析本週（～3/15）的12生肖總運，並給出中肯建議：豬、兔、羊3生肖宜留意身邊的貴人，把握事業與財運的擴張機會；蛇、雞、牛3生肖同樣有小偏財或靠投資獲利臨門，但須適時調整策略；而猴、鼠、龍3生肖，則需謹記「放緩節奏」有時比飆速狠衝更能達到理想目標；至於虎、馬、狗3生肖，這段時間宜守不宜攻，安全度過本週即是最大勝利。

【豬．兔．羊】吉星高照．大展鴻圖

．好運指數：★★★★★

．整體：順風順水、如有神助，是創業、轉職或開發新方向的好時機。

．建議：留意身邊的貴人，把握事業與財運的擴張機會。

．特別加持：屬兔者工作運最強，長期耕耘的項目將開花結果，升遷機會浮現。

【蛇．雞．牛】靈活變通．財祿雙收

．好運指數：★★★★

．整體：轉運關鍵在於「想法不能固步自封」，只要思維靈活，運氣與收益就會顯著提升。

．建議：把握投資與賺錢的機會，適時調整策略。

．特別加持：屬雞者財運最旺，偏財手氣極佳，可能有驚喜獎金或小禮物來敲門。

【猴．鼠．龍】沈穩應對．戒急用忍

．好運指數：★★★

．整體：面對工作或感情挑戰，務必控制情緒，「不發脾氣」就是最大贏家。

．建議：越急的事情越要慢慢做決定，放緩節奏有時比飆速狠衝更能達到理想目標。感情上，對伴侶的要求不宜過多。

．特別加持：屬猴者桃花最紅，單身者社交機會多，但需分辨是否為真心，還是短暫的露水姻緣。

【虎．馬．狗】謹慎守成．多看少動

．好運指數：★★

．整體：這段時間適合安靜觀察，不宜做重大決定或變動，安全度過本週即是勝利。

．建議：謹慎思考，客觀備戰，欣賞他人的表現即可。

．特別加持：屬馬者「宜守不宜攻」，面對混亂的投資環境，保持觀望是上策。

【3/9～3/15．十二生肖強運王】

◆錢財最旺：雞（偏財運佳）

◆事業最強：兔（升遷在望）

◆桃花最紅：猴（社交熱絡）

命理老師提醒，本週是找回動力和節奏的重要關鍵期。（書珩老師提供）命理老師提醒，本週是找回動力和節奏的重要關鍵期。（書珩老師提供）

【命理達人 書珩老師】

．專長：紫微／元辰宮、姓名命名、陽宅風水、易經占卜

．經歷：華視作文教學節目主持人講師、漁樵耕讀負責人、英國保誠人壽大灣區風水生肖講師、AIA人壽大灣區九宮風水講師、台灣友達保險九宮風水講師、台灣醫療代理可若夫面相諮詢專任講師、馬來西亞柔佛洲建物平台VR風水鑑定師

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大
點圖放大

