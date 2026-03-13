自由電子報
娛樂 最新消息

不只台美混血！費仔花蓮阿美族身世曝光 計畫攜妻返台尋根

〔記者邱奕欽／台北報導〕台美混血好手「費仔」費爾柴德在世界棒球經典賽（WBC）預賽火力全開，轟出2支全壘打助台灣隊奪勝，知名度及人氣同步飆升。如今，費仔已返回美國備戰MLB新賽季，經紀公司卻意外揭露，他不只有二分之一台灣血統，外婆更是道地的花蓮阿美族人，他更承諾會再帶老婆返回台灣尋根，讓球迷們又驚又喜。

費仔的母親（左）12歲自台中移民美國。（翻攝自IG）費仔的母親（左）12歲自台中移民美國。（翻攝自IG）

費爾柴德出生於美國西雅圖，母親在12歲時自台中移民美國，因此他本身就擁有一半台灣血統，一家人日前獲經紀公司邀請聚餐，母親在席間順口提到，其實費仔的外婆是來自花蓮的阿美族人。源自花蓮部落的血緣，費仔在本屆世界棒球經典賽預賽，轟出2支全壘打為台灣隊建功，表現亮眼驚豔全場，對台灣產生更深的情感連結，他透過經紀公司表示，未來若還有機會，自己非常有興致，也絕對有意願再次代表台灣出賽。

費仔承諾攜手愛妻返台尋根。（翻攝自IG）費仔承諾攜手愛妻返台尋根。（翻攝自IG）

離開台灣前，費爾柴德也特別向台灣球迷致謝，表示加入台灣隊之前，完全無法想像能獲得這麼多支持與能量，「這真的是一趟非常難忘的旅程！」不僅如此，費仔也透露目前已與老婆規劃好行程，預計在今年MLB休賽季期間帶著家人回到台灣，希望屆時有更多時間好好認識母親與阿美族外婆的家鄉，也期待有機會再與支持他的台灣球迷見面。

