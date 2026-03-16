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娛樂 最新消息

《百萬富翁》主持人驚人爆料！ 周星馳摘獎金100萬「不是憑實力」

陳啟泰在接受網路節目《SpotiTalk》訪問時，親口證實《百萬富翁》當年確實存在「特殊安排」。（翻攝自YT） 陳啟泰在接受網路節目《SpotiTalk》訪問時，親口證實《百萬富翁》當年確實存在「特殊安排」。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合外電報導〕香港經典益智節目《百萬富翁》曾掀起全民答題熱潮，其中創下最高收視的一集，是「星爺」周星馳於2001年「慈善版本」中成功挑戰15題，贏取100萬港元（約409萬台幣）善款的經典畫面，當時就有不少觀眾質疑節目故意放水或洩題給星爺，迄今，關於星爺當年是否「真材實料」的傳聞從未間斷。前天（14日），主持人陳啟泰在接受網路節目《SpotiTalk》訪問時，竟大爆內幕，親口證實當年確實存在「特殊安排」。

陳啟泰透露，當年亞視（ATV）正與無線電視（TVB）的《一筆OUT消》展開激烈的收視大戰。為了在聲勢上壓倒對手，亞視高層下達明確指令：「一定要在慈善版中把 100 萬送出去」。作為主持人，他的任務之一就是透過語氣、停頓或眼神，微妙地給予星爺提示。

周星馳香港經典益智節目《百萬富翁》答對所有題目，拿下100萬港幣獎金。（翻攝自小紅書） 周星馳香港經典益智節目《百萬富翁》答對所有題目，拿下100萬港幣獎金。（翻攝自小紅書）

由於當時的獎金是全數捐贈予瑪麗醫院，並非給予參賽者私人所有，因此這種「放水」在當時被視為一種「良心的綜藝包裝」。現在講出來，也不是為了批判什麼。

他也向當年和星爺一起上節目的藝人表示歉意，指出製作單位為了平衡預算，不能讓每位參賽者都奪得獎金，對手來賓陳芷菁不幸成為被「犧牲」的對象，在完全沒有提示也不知內情的情況下被淘汰，被網民嘲笑多年，讓他深感過意不去。

他坦言，周星馳當年的身價已是天價，能邀請到他上節目實屬難得。為了確保慈善效果與收視話題，節目組在題目難度與現場提示上做了「適當調整」。

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