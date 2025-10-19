自由電子報
娛樂 最新消息

（直擊）BLACKPINK炸翻高雄！Jisoo《Earthquake》震出5萬粉絲尖叫聲

BP演唱會第二天，5萬粉絲熱情不減。（讀者提供）BP演唱會第二天，5萬粉絲熱情不減。（讀者提供）

〔記者鍾志均／高雄報導〕韓國女子天團「BP」BLACKPINK今（19）在高雄世運主場館開唱第二天，比起首日演出，提早約20分鐘開始，雖然在開場前一小時飄下細雨，仍不減5萬名粉絲熱情；尤其Jisoo唱到新歌代表作《Earthquake》時，氣氛沸騰到最高點。

Jisoo唱到《Earthquake》時看似熱到不行。（讀者提供）Jisoo唱到《Earthquake》時看似熱到不行。（讀者提供）

BLACKPINK今晚開唱，表演更加賣力，雖然高雄氣溫悶熱，4美仍帶來精湛演出；輪到Jisoo solo時，大銀幕上清楚可見她早已汗流浹背，披頭散髮，和男舞者親密互動毫不馬虎，引來台下瘋狂尖叫聲。

Lisa小露蠻腰，性感登場。（讀者提供）Lisa小露蠻腰，性感登場。（讀者提供）

Lisa開場時直呼「What’s up高雄」，Jennie也甜喊「高雄Let’s go」，台下歌迷使盡吃奶力氣熱情回應，接著一人一句中文自我介紹，誠意十足。

Jennie今天同樣超辣現身。（讀者提供）Jennie今天同樣超辣現身。（讀者提供）

當第二首《Pink Venom》一唱完，場館隨即施放璀璨煙火，現場尖叫聲直接劃破天際，超強「粉色魅力」名不虛傳。BLACKPINK是史上首組二度重返高雄世運舉辦世界巡迴的K-POP藝人，兩天下來超過10萬名觀眾，寫下高雄世運史上最高票房紀錄。

