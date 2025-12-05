自由電子報
娛樂 星座

｢大雪」將至 旺財、轉運小撇步一次全公開

本週日是12月7日，也是24節氣中的「大雪」。（資料照，記者黃明堂攝）本週日是12月7日，也是24節氣中的「大雪」。（資料照，記者黃明堂攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週日是12月7日，也是24節氣中的「大雪」，也代表氣候進入嚴寒，民俗專家楊登嵙分享可旺財、轉運的絕招，相信的人不妨一試。楊登科說：大雪時節，萬物潛藏，所以「養心」、「保暖」是兩大原則。體弱氣虛者不妨可趁著大雪趁機補充蛋白質、維他命、利於消化的食材，加強新陳代謝，提高人體免疫力。

民俗專家楊登嵙。（楊登嵙提供）民俗專家楊登嵙。（楊登嵙提供）

☛「吃苦」緩燥

天氣變得乾燥，身體也因此有口乾舌燥的現象，可飲食補充「苦」的食物來去火氣，減緩這些燥熱引起的不適感。例如：苦瓜、芹菜、絲瓜、蓮藕、空心菜、菠菜等。過量容易造成腸胃不適，腸胃較弱的人避免食用。

☛「吃黑」補腎

冬季五行屬水，因此進補黑色的食物，可以增加健康運勢。常見的黑色食物有：海帶、黑米、黑芝麻、黑木耳、紫菜等，其中黑米、黑芝麻。

☛「吃溫」通便

《黃帝內經》上說冬天養生首重「去寒就溫」，屬性「溫熱」的食材有：牛肉、花生、桂圓、紅棗，可以將這些食物搭配筍子、梨子、白菜等清熱食材，燉煮成湯後，祛寒溫補，也可以幫身體清熱通便。

☛從外面買一些白米回來，放入家中的米缸，古云：瑞雪兆豐年，白米旺財運。

☛家人之間互相發紅包並講一些祝福的話，增加家人互動， 也旺財旺運。

☛這一天在路上，如果看到了有需要幫忙的人，可以大方施捨一點，有捨才有得，老天爺會眷顧您。

☆民俗說法僅供參考☆

