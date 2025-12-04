陳珮甄被控性騷作家H成立 悔：原本一輩子都不會說

迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄（左）2024年1月和作家H舉辦婚禮，現兩人撕破臉。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄2024年1月和作家H舉辦婚禮，但兩人同年2月24日凌晨就拋出分手震撼彈，直到現在兩人仍在網路互撕。近日轉型為作家的陳珮甄遭台北市政府性平會認定「性騷擾成立」。今（4）陳珮甄在網路發文，直指：原本一輩子都不願意把事說出來。

「如果不是台北市社會局讓作家H對我提出的杏（性）騷擾檢舉成立，我一輩子都不會願意把這些事情說出來。」陳珮甄說，現在她把話說出口，只不過希望如果有女性與她有類似遭遇，避免她們受到同樣的傷害。

陳珮甄曬出自己收到台北市政府性平會認定「性騷擾成立」公函。（翻攝自臉書）

陳珮甄曬出台北市政府性平會發給她的公函，表示作家H指控陳珮甄散布兩人交往期間有不實之性隱私生活對話截圖，更憤怒台北市政府竟然判定作家H的檢舉有效，指她是性騷擾作家H的人，這讓陳珮甄感到相當無語。另外，陳珮甄也曬出一段訊息對話，指出截圖為「絞肉機女神」傳給她的，內容為網友在絞肉機女神的社群裡，針對作家H在媒體上吹捧自己的性能力發言提出疑問。當時陳珮甄回覆絞肉機女神指「他（作家H）很傲慢在那方面」並指出對方曾試圖用其他方式取代生殖器，不過陳珮甄對情緒很敏感，對於作家H的碰觸讓她感覺並非取悅而是臣服。

陳珮甄認為作家H根本顛倒黑白。（翻攝自臉書）

陳珮甄痛苦的說，她根本無法直白陳述，只能以隱晦的文字描述自己的不舒服，沒想到當她將自己所感受到的不舒服說出口後，竟然被加害者提告，令她感到傻眼。陳珮甄表示自己提供這段說明，只為釐清真相，所以公開呼籲絞肉機女神不要將「非我個人經驗的描述公布」。

陳珮甄公布作家H曾在短影音和節目中誇耀自己的性功能。（翻攝自臉書）

陳珮甄也對作家H多次在短影音、節目中誇耀自己的性能力，卻非常雙標的對台北市社會局的委員說，對於陳珮甄提及的性生活描述不實，他身為攝護腺癌患者，感到不舒服，簡直是顛倒黑白。

