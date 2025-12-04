自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳珮甄被控性騷作家H成立 悔：原本一輩子都不會說

迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄（左）2024年1月和作家H舉辦婚禮，現兩人撕破臉。（翻攝自臉書）迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄（左）2024年1月和作家H舉辦婚禮，現兩人撕破臉。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕迪化街名門KOL「Selena」陳珮甄2024年1月和作家H舉辦婚禮，但兩人同年2月24日凌晨就拋出分手震撼彈，直到現在兩人仍在網路互撕。近日轉型為作家的陳珮甄遭台北市政府性平會認定「性騷擾成立」。今（4）陳珮甄在網路發文，直指：原本一輩子都不願意把事說出來。

「如果不是台北市社會局讓作家H對我提出的杏（性）騷擾檢舉成立，我一輩子都不會願意把這些事情說出來。」陳珮甄說，現在她把話說出口，只不過希望如果有女性與她有類似遭遇，避免她們受到同樣的傷害。

陳珮甄曬出自己收到台北市政府性平會認定「性騷擾成立」公函。（翻攝自臉書）陳珮甄曬出自己收到台北市政府性平會認定「性騷擾成立」公函。（翻攝自臉書）

陳珮甄曬出台北市政府性平會發給她的公函，表示作家H指控陳珮甄散布兩人交往期間有不實之性隱私生活對話截圖，更憤怒台北市政府竟然判定作家H的檢舉有效，指她是性騷擾作家H的人，這讓陳珮甄感到相當無語。另外，陳珮甄也曬出一段訊息對話，指出截圖為「絞肉機女神」傳給她的，內容為網友在絞肉機女神的社群裡，針對作家H在媒體上吹捧自己的性能力發言提出疑問。當時陳珮甄回覆絞肉機女神指「他（作家H）很傲慢在那方面」並指出對方曾試圖用其他方式取代生殖器，不過陳珮甄對情緒很敏感，對於作家H的碰觸讓她感覺並非取悅而是臣服。

陳珮甄認為作家H根本顛倒黑白。（翻攝自臉書）陳珮甄認為作家H根本顛倒黑白。（翻攝自臉書）

陳珮甄痛苦的說，她根本無法直白陳述，只能以隱晦的文字描述自己的不舒服，沒想到當她將自己所感受到的不舒服說出口後，竟然被加害者提告，令她感到傻眼。陳珮甄表示自己提供這段說明，只為釐清真相，所以公開呼籲絞肉機女神不要將「非我個人經驗的描述公布」。

陳珮甄公布作家H曾在短影音和節目中誇耀自己的性功能。（翻攝自臉書）陳珮甄公布作家H曾在短影音和節目中誇耀自己的性功能。（翻攝自臉書）

陳珮甄也對作家H多次在短影音、節目中誇耀自己的性能力，卻非常雙標的對台北市社會局的委員說，對於陳珮甄提及的性生活描述不實，他身為攝護腺癌患者，感到不舒服，簡直是顛倒黑白。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中