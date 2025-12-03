林倪安疑介入高志綱婚姻 再被爆拍攝球員親密床照 扯出「北部某投手」

網紅兼主持人林倪安被爆出與中職統一獅教練高志綱外遇！（圖擷取自nianlin/ig）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅兼主持人林倪安今被爆出與中職統一獅教練高志綱外遇！近期更有疑似正宮的網友在社群平台公開多段私訊截圖，痛批林倪安多次以「球眷或球員關係人」身份出入棒球活動，指控林倪安長期介入球員與教練私生活，並直呼她就是小三。

林倪安被爆料後緊急關閉Threads版面、社群帳號也轉為私人帳號、IG帳號也關閉留言功能，明顯避不回應，但此時同一位發文者再度爆出林倪安「曾問過chat gpt很多次，教練跟北部某投手哪一位比較愛他」文內並沒有點出「北部某投手」是誰，卻在貼文中持續爆料。

統一獅教練高志綱（左）與網紅林倪安合照。（翻攝自臉書）

發文者指出「她在小帳 多次發出在球場側拍教練的照片 也會在限動發不少隊教練的感情 還會算命還算塔羅牌問跟教練的姻緣 她是說算出來說他們兩個是前世夫妻 上輩子還沒還完這輩子要繼續還 但這輩子還不完下輩子會繼續 讓他覺得為什麼相愛的兩個人不能在一起？」、「也問過chat gpt 很多次 教練跟 北部某投手哪一位比較愛他 快40的人做這些事 我真的不知道要說什麼」、「先跟一大群球員喝酒 從中挑一個醉的帶回你租屋處 趁對方睡著時拍下多張親密床上合照 傳裸露色情特寫照 某些對她這些招數無感的球員 她就會轉稱是「弟弟」但不管是弟弟還是男友還是阿伯 她每一位眷屬票都要好要滿」種種指控令人乍舌。

發文者貼文最後還指出「她的賴社群裡面一直在亂說她自己的事情，把自己造神，造成清純受害的形象」，對於所有她不喜歡的眷屬、球員和「不跟她發生關係或是當她是X女的球員」，則都會被抹黑並在群組裡「被講得很爛」，並且提醒這些人「醒醒，再被繼續騙下去，真的就是笨」。

然而是不是真的當高志綱小三，林倪安目前神隱，避不回應，社群緊急關版，留言功能也關閉，而高志綱妻子蔡志潔今委由律師發出聲明，嚴正指出該爆料帳號「冒用本人名義」，並非她所發，強調未曾在任何平台發表相關內容。

