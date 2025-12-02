網紅林倪安被爆與統一獅高志綱婚外情 疑似第三者對話曝光

網紅兼主持人林倪安今被爆出與中職統一獅教練高志綱外遇！（圖擷取自nianlin/ig）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅兼主持人林倪安今被爆出與中職統一獅教練高志綱外遇！近期更有疑似正宮的網友在社群平台公開多段私訊截圖，痛批林倪安多次以「球眷或球員關係人」身份出入棒球活動，指控林倪安長期介入球員與教練私生活，並直呼她就是小三。

根據鏡週刊報導，該名發文網友指稱2015年起林倪安就頻繁在高志綱參與的活動中現身，更已「球眷身分」出席12強國際賽、簽書會、參加球隊遠征，發文者最後無法再忍，近日也在Threads爆料寫下：「林倪安是高志綱的小三」，「是單純支持，還是已經幻想取代了？林倪安，當了半年多的小三，開心嗎？」。以及就在前兩天發文「林倪安是高志綱的小三 多次高調挑釁 詛咒妳不知道幾次了 終於！」

林倪安被爆與高志綱外遇，還被公布疑似挑釁對話！（圖擷取自nianlin/ig）

而爆料者貼出的對話紀錄中則出現林倪安疑為曾寫下「好想阿伯」、「希望12強他老婆不要跟」、「不懂為什麼要這麼黏…怪不得阿伯比較喜歡我」、「我跟你老婆一樣所有活動都可以到場支持你」等語句貼文，發文者怒批「你有什麼資格像什麼事都沒發生過一樣啊？ 小三 那麼愛到處亂說話 討拍 刷存在感祝你找得到今年月中的對話紀錄^^ 再找出是誰把這件事說出去」、「我好奇為什麼有人當小三還敢一直到處炫耀 不少啦啦隊 球員 球眷 網紅 藝人都知道」、「你又有什麼資格要誰閉嘴？ 已婚男不能碰這件事沒人告訴過你嗎 但你也不是第一次當小三 對你來說 也沒差吧 小三」等語句，痛批對方介入球員家庭與生活

林倪安被爆與高志綱外遇，還被公布疑似挑釁對話！（圖擷取自cyscys_rtk/Threads）

消息曝光後，林倪安的社群帳號目前已轉為私人帳號，並暫停接受留言，此消息也迅速在球迷圈引發熱議，而獅隊領隊蘇泰安表示：「目前仍都是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，關於大家所關注部分球團也正在了解中。我們統一獅球團的憲章規定非常清楚，不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」

