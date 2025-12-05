自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

華視台語男主播涉性騷女同事5年！遭電視台「停播禁用」最新懲處出爐

華視傳出男主播性騷女同事案件。（資料照）華視傳出男主播性騷女同事案件。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕華視9月時爆出性騷爭議，已婚台語男主播被控長期性騷擾女員工，5年來傳逾矩訊息給有家室的女員工，該名女員工不堪其擾，最終告到勞工局。華視當時已下令該男主播停播禁用，今（5）日懲處決議出爐，記大過一次。

傳出性騷案件的是資深且有家室的台語主播，5年來傳逾矩訊息給有家室的女員工，該名女員工不堪其擾，最終告到勞工局。而該名男主播得知此事時，老婆就在旁邊，男主播說讓對方主觀感受不好，該跟她道歉，但強調沒冒犯她的意思，接下來會接受公司的調查。而這之後該名男主播也不再於電視上露臉，據悉是全面停播，不僅不能上鏡，也不得再讓其聲音出現在頻道上，包含台語新聞與任何小單元的配音，全部禁用，等同全面封殺。

華視當時也發聲明表示，將積極調查並依法嚴懲，公司重申對職場性騷零容忍，並持續強化性平教育，確保安全的工作環境。據悉，華視今祭出懲處，以違反公司職場倫理，依「獎金核發暨員工獎懲管理辦法」第十三條第七款予以記大過一次。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中