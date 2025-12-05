華視台語男主播涉性騷女同事5年！遭電視台「停播禁用」最新懲處出爐

華視傳出男主播性騷女同事案件。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕華視9月時爆出性騷爭議，已婚台語男主播被控長期性騷擾女員工，5年來傳逾矩訊息給有家室的女員工，該名女員工不堪其擾，最終告到勞工局。華視當時已下令該男主播停播禁用，今（5）日懲處決議出爐，記大過一次。

傳出性騷案件的是資深且有家室的台語主播，5年來傳逾矩訊息給有家室的女員工，該名女員工不堪其擾，最終告到勞工局。而該名男主播得知此事時，老婆就在旁邊，男主播說讓對方主觀感受不好，該跟她道歉，但強調沒冒犯她的意思，接下來會接受公司的調查。而這之後該名男主播也不再於電視上露臉，據悉是全面停播，不僅不能上鏡，也不得再讓其聲音出現在頻道上，包含台語新聞與任何小單元的配音，全部禁用，等同全面封殺。

華視當時也發聲明表示，將積極調查並依法嚴懲，公司重申對職場性騷零容忍，並持續強化性平教育，確保安全的工作環境。據悉，華視今祭出懲處，以違反公司職場倫理，依「獎金核發暨員工獎懲管理辦法」第十三條第七款予以記大過一次。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

