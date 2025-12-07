自由電子報
娛樂 最新消息

親手拆除和大女兒唯一回憶 郭主義：心如刀割

「古錐師」郭主義廚藝精湛。（翻攝自郭主義臉書）「古錐師」郭主義廚藝精湛。（翻攝自郭主義臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕名廚「古錐師」郭主義幾年前目睹大女兒在家輕生，悲痛欲絕，他曾在電視節目罕聊大女兒死因，淚曝「親手抱下女兒遺體」，更表示永遠記得那一幕。

郭主義6日在臉書發文表示，他把和大女兒唯一的回憶、一起打拚的烤肉攤位親手拆除，他說：「看著鐵架一根根倒下，心裡像被割開一樣，痛得一直在流血，不捨的情緒瞬間湧上胸口，我也忍不住哭了。」

「那裡，是我和她一起奮鬥的地方，是她在人世間努力追夢的見證，是我們父女倆並肩打拼的汗水與笑容」，郭主義說，回想當時的每一個夜晚，2人忙到滿身油煙，卻也有說有笑，「辛苦，卻甜蜜；她的貼心，她的努力，她的勇敢，那些畫面都像停在我心裡，不曾褪色。身為父親，我怎麼可能忘記？」

如今，攤位拆了，郭主義表示不是結束，「只希望，她在另一個世界，可以沒有辛苦、沒有煩惱，只剩下幸福、快樂與光；這一段回憶，我會永遠收在心裡，永遠做她最驕傲的爸爸。」

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

