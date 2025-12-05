自由電子報
娛樂 音樂

小助理變大明星！許志豪力挺邱議瑩內幕曝光 親揭真實關係

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手許志豪近來為了立委邱議瑩的活動站台，力挺她角逐民進黨高雄市長提名初選。原來他在21年前曾擔任邱議瑩辦公室助理，交情非常深厚，許志豪昨受訪表示：「雖然這些年我們沒有在同一個領域，但感情一直都在，需要彼此時也會互相支持。」

許志豪受訪證實與邱議瑩的交情。（翻攝臉書）許志豪受訪證實與邱議瑩的交情。（翻攝臉書）

許志豪感念邱議瑩二十多年前的知遇之恩，透露自己在立法院的第一份工作，就是在邱議瑩的辦公室，「當時的我沒有背景，也沒有靠關係，就是單純投履歷就面試上了。」他笑稱與邱議瑩的關係「亦師亦友」，當年還曾一起到屏東打選仗。

後來許志豪跨足歌壇，兩人始終保持聯絡。許志豪提到，出道初期發展並不順利，當時為了爭取電視曝光，硬著頭皮拜託邱議瑩陪他錄《麻辣天后宮》，當集主題是「不可思議的好朋友」。

邱議瑩。（翻攝臉書）邱議瑩。（翻攝臉書）

邱議瑩當時雖忙於工作，仍抽空練歌，只為陪許志豪上節目爭取曝光，這份情誼讓他至今難忘。

許志豪笑說：「我這個老闆很有情有義，只要來找我幫忙、只要我的時間允許，我一定會幫她。」有情有義的他也因此願意為前老闆再次站出來。

