自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

震撼彈！朱孝天真的掰了 F4新成員是天團成員

〔記者陽昕翰／台北報導〕F4強勢回歸，將啟動「F✦ FOREVER 恆星之城」25周年大型巡演，演唱會最新視覺海報搶先在網上曝光，除了朱孝天被除名，五月天主唱阿信更驚見在卡司名單，將與言承旭、周渝民、吳建豪一起登台。「阿信代替朱孝天加入F4」火速成為網友討論話題，還有歌迷打趣形容，阿信終於圓了加入偶像男團的夢想。

「F✦ FOREVER 恆星之城」演唱會視覺曝光。（翻攝自微博）「F✦ FOREVER 恆星之城」演唱會視覺曝光。（翻攝自微博）

F4今年已經兩度在五月天的演唱會合體，獻唱《流星雨》掀起滿滿回憶殺，儘管這次朱孝天沒能加入25周年演唱會，但阿信的驚喜現身，仍讓歌迷眼睛為之一亮。對此，唱片公司表示：「四人會合唱新歌，請大家拭目以待。」

「F✦ FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」將於12月19日至12月22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行，演唱會介紹稱這是一場為了信念而來的聚會，「四個人的舞台，因為五萬顆恆星的熱度與光芒，而被照亮成一座城市。在這裡，沒有誰只是觀眾；每一個聲音、每一顆心跳，都在構築同一個宇宙。」

F4今年二度在五月天的演唱會合體。（相信音樂提供）F4今年二度在五月天的演唱會合體。（相信音樂提供）

阿信有望登台合體F4，更擔任了言承旭、吳建豪、周渝民全新音樂作品和演唱會的製作人，唱片公司回應：「他們很享受做音樂、玩音樂，培養絕佳默契，一來一往激發出新的火花，加上阿信在音樂和演唱會的經驗豐富，注入更多前所未見的世紀舞台演出，便促成了《F✦ FOREVER 恆星之城巡迴演唱會》同台共演的契機。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中