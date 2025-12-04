震撼彈！朱孝天真的掰了 F4新成員是天團成員

〔記者陽昕翰／台北報導〕F4強勢回歸，將啟動「F✦ FOREVER 恆星之城」25周年大型巡演，演唱會最新視覺海報搶先在網上曝光，除了朱孝天被除名，五月天主唱阿信更驚見在卡司名單，將與言承旭、周渝民、吳建豪一起登台。「阿信代替朱孝天加入F4」火速成為網友討論話題，還有歌迷打趣形容，阿信終於圓了加入偶像男團的夢想。

「F✦ FOREVER 恆星之城」演唱會視覺曝光。（翻攝自微博）

F4今年已經兩度在五月天的演唱會合體，獻唱《流星雨》掀起滿滿回憶殺，儘管這次朱孝天沒能加入25周年演唱會，但阿信的驚喜現身，仍讓歌迷眼睛為之一亮。對此，唱片公司表示：「四人會合唱新歌，請大家拭目以待。」

「F✦ FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」將於12月19日至12月22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行，演唱會介紹稱這是一場為了信念而來的聚會，「四個人的舞台，因為五萬顆恆星的熱度與光芒，而被照亮成一座城市。在這裡，沒有誰只是觀眾；每一個聲音、每一顆心跳，都在構築同一個宇宙。」

F4今年二度在五月天的演唱會合體。（相信音樂提供）

阿信有望登台合體F4，更擔任了言承旭、吳建豪、周渝民全新音樂作品和演唱會的製作人，唱片公司回應：「他們很享受做音樂、玩音樂，培養絕佳默契，一來一往激發出新的火花，加上阿信在音樂和演唱會的經驗豐富，注入更多前所未見的世紀舞台演出，便促成了《F✦ FOREVER 恆星之城巡迴演唱會》同台共演的契機。」

