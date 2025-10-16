趙露思《許我耀眼》戀愛妝 6個步驟打造好氣色與好人緣

知名化妝師楊一林表示，趙露思在《許我耀眼》中的最動人的是「戀愛妝」。（翻攝自網路）

〔記者胡如虹／台北報導〕由人氣女星趙露思和陳偉霆主演的都會情感劇《許我耀眼》熱播，不僅收視亮眼，趙露思飾演的女主角「許妍」從節目策畫、專業主播到服飾品牌公司高層的蛻變，都在社群引起熱議，知名化妝師楊一林表示，趙露思在《許我耀眼》中的最動人的是「戀愛妝」，只要畫上這個「戀愛妝」，氣場立刻提升，整個人煥然一新，充滿「甜蜜幸福的感覺」。

趙露思的「戀愛妝」，妝感清新甜蜜。（翻攝自網路）

知名化妝師楊一林曾幫許多藝人、劇組化妝。（楊一林提供）

楊一林曾為八點檔《名揚四海》、偶像劇《土司男之吻》、《鬥魚》、《乒乓》《戰神》《痞子英雄》等劇組的化妝師，也幫大S、張鈞甯、郭雪芙、賴雅妍、邱澤、隋棠、陳意涵等多位藝人化過妝，他表示趙露思在《許我耀眼》的化妝以韓系風格為主，配合劇情發展與人物性格的轉折，在化妝上有很多細膩的變化，用妝感來強化觀眾的感受，其中又以「戀愛妝」最能代表她為愛說謊、義無反顧的的人物性格，清新的妝感帶著甜美的愛意。

楊一林表示，趙露思的「戀愛妝」不管是工作上還是生活中都很適合表現，可以增加好氣色跟好人緣，他特別以6個步驟教大家快速的化好「戀愛妝」，讓妳也可以跟趙露思一樣愛情、工作兩得意。

知名化妝師楊一林表示，趙露思的「戀愛妝」，眼線先以咖啡色眼線膠筆於睫毛上方順著眼晴描繪後，往橫化並拉長可以讓眼神看起來較為柔和。（翻攝自網路）

戀愛妝步驟：

1. 選用比自己原有膚色再淺一號，底妝上完後刷少許腮紅加強氣色，腮紅除了兩頰位置之外，將刷子上多餘的餘粉在鼻尖、鼻梁、下巴等位置輕刷一下，便能呈現嬰兒般的粉嫩好氣色，若較容易出油的膚質或想成為粉嫩膚質，可加少許蜜粉會更加柔和美顏。

2. 眼影可挑選大地色系或裸粉色系，除了上眼皮少許顏色，下眼瞼的位置也要刷上，避免用海綿棒，容易過於厚重，其較為柔和甜蜜感。

3. 眉毛修除雜毛之外不需要修出眉峰，先選用淺咖啡色的染眉膏，將原睫毛色刷淺後，再用眉粉加強眉型，眉尾拉長時不可向上揚，長度可以與眼角平行。

4. 眼線先以咖啡色眼線膠筆於睫毛上方順著眼睛描繪後，往橫化並拉長可以讓眼神看起來較為柔和。

5. 睫毛可選用無梗V型交叉假睫毛，一整排按睫毛根部黏貼上，可達到韓系流行效果。

6. 唇色的部分可以選擇玫瑰裸粉色，不用特別描繪唇形，若嘴唇較為單薄者可以用手指輕輕暈開唇膏超出唇外較為豐滿。

