方大同紀念長椅落成！粉絲帶《夢想家》專輯追思「方母親筆銘牌曝光」

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港靈魂創作歌手方大同辭世至今逾8個月，全球歌迷以不同方式延續思念，繼英國之後，加拿大溫哥華的粉絲近日也在史丹利公園（Stanley Park）設立紀念長椅，面向英吉利灣（English Bay），成為「夢想家」們永遠懷念的角落。對此，方大同的忠實粉絲Vanessa感性發聲「夢想家有空來坐坐，也記得多入夢看看想你的大家。」一襲肺腑之言令外界動容。

這座由粉絲集資、獲方大同母親與溫哥華親友支持的長椅，上面刻著方大同的人生信念，「永遠懷念：方大同 SOULBOY （1983-2025） 點燃我們心中的火焰，重振我們的精神，並堅信世界大同，天下一家。」發起人Yurie透露，銘牌文字由方媽媽親筆撰寫，更添溫度與意義。不僅如此，長椅座標位於49°17’51.3″N 123°09’14.9″W，背後是樹影婆娑、面前是遼闊海灣，氣氛靜謐浪漫。

方大同的忠實粉絲Vanessa更授權提供本報多張現場溫馨照片，顯示粉絲們帶來花束與方大同最後專輯《夢想家》、童書作品《EMI the dream catcher》擺放在長椅前，並繫上一條手工針織布條，上頭繡有專輯主視覺中的人物圖樣；發起人Yurie也感性表示，「在溫哥華也有一個可以想念大同的地方了，夢想家有空來坐坐，也記得多入夢看看想你的大家。」

另一方面，方大同生前個人音樂廠牌「賦音樂」與遺產管理方近日也發布聯合聲明，嚴禁任何未經授權的AI生成行為，包括使用方大同的姓名、形象、聲音或作品內容作AI訓練，以維護其音樂與精神遺產，也有粉絲感性表示，「他留給世界的不是聲音，而是一種信念『相信世界大同！』」

