（專訪）「沒人在看你」讓他醒了！宋偉恩等7年背水一戰拚戲王

〔記者傅茗渝／專訪〕宋偉恩今年金鐘入圍戲劇節目男主角，演的是大愛劇《血・拾人生》裡的朱頤，一個年紀輕輕卻跟血癌拔河到底的鬥士。這是宋偉恩睽違七年再度叩關金鐘，上一回是在2018年，以《翻牆的記憶》入圍戲劇節目新進演員獎。七年，足夠讓一個演員從技巧轉向內心；從證明自己變成照見角色。

宋偉恩以《血・拾人生》入圍金鐘戲劇節目男主角，睽違7年叩關戲王。（記者潘少棠攝）

談起入圍後的心情，宋偉恩坦言一度想快點結束這段懸而未決的等待，「a就是a、b就是b，想趕快有答案。」但隨著一次次採訪，他漸漸鬆動原本抗拒等待的心情，因為等待本身也是一次難得的體驗。

科班出身的宋偉恩，不諱言過去表演總想著「拿分數」，演得像、演得好、被誇獎。但這回演出真實人物改編的《血・拾人生》，他徹底改變了方法，「這是第一次，我不是為了秀技術，我有更重要的事，我要替角色說話。」

他坦言，過去太執著技術，十秒內可以哭、瞬間收掉，但表演課老師卻說「你收太快，其實很可惜」。這句話當時他不懂，直到後來重回北藝大研究所、演出《生日快樂》到《血·拾人生》，包括移植前病房戲、自殺未遂、與家人告別等，都進入情緒自然流動的狀態，才讓他醍醐灌頂。

宋偉恩表示《血・拾人生》讓他第一次不演給別人看，而是替朱頤說話，「讓他能再活一次」。（大愛提供）

宋偉恩從小家教嚴格，自認是「乖小孩」，18歲最叛逆的行為居然是去網咖滑臉書，這樣的他更需要表演作為出口，他說：「我很乖，但那是壓抑，表演讓我可以釋放，不會壓抑到壞掉。」有次回台中，媽媽問他：「你現在快樂嗎？」他脫口而出：「不快樂啊。」那瞬間他才意識到自己的狀態，並決定報考研究所重新找答案。他也提到，《血·拾人生》的角色朱頤某些面向與他相像，兩人都不習慣將痛苦說出口，都選擇報喜不報憂。

宋偉恩演出《血・拾人生》改編真實故事，情緒層次細膩，展現蛻變後的演技能量。（記者潘少棠攝）

「沒有人在看你。」這是宋偉恩想對七年前的自己說的話，當不再想著怎麼被看見，反而會更自在；被檢視的狀態，往往不是真實的表演。他說：「我不敢說我有多愛演戲，但我很有底氣地說，我真的很愛戲劇。」

宋偉恩這回背水一戰，已拿下亞洲影視內容大獎戲王，他不諱言對金鐘得失心重，還用ChatGPT 分析勁敵表現，直說《化外之醫》連炳發來勢洶洶。屆時他將帶著朋友送的烏龜吊飾，上頭寫著「Good Luck」，他笑說自己像一隻烏龜，走得慢但穩。

