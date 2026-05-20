賈永婕反擊周玉蔻！遭狠酸「沒有論述的腦」回嗆：老人家上法院辛苦

周玉蔻（左）因批評賈永婕（右）遭網友們群起圍剿，再度掀起網路論戰。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈永婕近日因一句「如果不愛台灣，那就不要待在這裡！」掀起輿論風暴，不僅與資深媒體人周玉蔻隔空交火，更因Threads留言戰延燒話題。面對外界追問是否提告，賈永婕今（20日）也親自發聲，高EQ回應「我不會告她」，再度掀起討論。

賈永婕日前接受邰智源訪問時談到台灣認同議題，直言「如果不愛台灣，那就不要待在這裡！」相關片段曝光後，引發網友正反兩極看法。周玉蔻隨後也在Threads發文開酸，批評「台派最蠢的辯護就是：『不當台灣人就走！』」，更點名賈永婕「沒有論述的腦，只剩情緒跟貼標籤」，雙方支持者也在留言區激烈交鋒。

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其中，一名女網友替賈永婕抱不平，認為「台灣就是個國家，不當台灣人就走，根本沒問題」，沒想到周玉蔻竟直接回嗆「你蠢透了！」雙方隨後展開唇槍舌戰。女網友事後將對話截圖分享到Threads，還標註「我就是挺賈董！」，賈永婕則親自現身留言「謝謝你，我笑了！」

面對整起風波持續延燒，賈永婕今再度發聲表示，很多媒體朋友詢問她如何回應周玉蔻，甚至有人問她要不要提告，但她強調「我不會告她。因為老人家要上法院也是很辛苦，大家不用浪費資源跟時間。」最後也表示，希望對方身心健康愉快，「賈董會繼續努力工作，每一天都很充實。」

賈永婕發聲全文：

今天很多媒體朋友問我怎麼回應周玉蔻，還有人問我要不要告她。

我不會告她。因為老人家要上法院也是很辛苦，大家不用浪費資源跟時間。

我只希望他身心健康愉快。

賈董會繼續努力工作。

每一天都很充實。

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