才被判刑7個月！炎亞綸遭舊愛耀樂開撕嗜血內幕曝光

炎亞綸被控拍攝、持有及散布少年私密片。（資料照，晴空鳥提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕炎亞綸被控拍攝、持有及散布少年私密片，去年遭判刑7月、緩刑3年，全案因檢方未上訴，確定獲得緩刑。未料相隔不到1年，網紅舊愛耀樂發文開轟炎亞綸，不滿對方將外流案件當作商業炒作話題，怒轟：「這幾天你跟粉絲們對我的抹黑造謠，實在讓我忍無可忍；請在緩刑期的炎先生適可而止！不然我一定會採取法律行動。」對此，炎亞綸尚未有回應。

耀樂開撕嗜血內幕。（翻攝自IG）

耀樂透露，本來以為炎亞綸遭判刑7個月有期徒刑後，彼此不會再有瓜葛，「然而在過去將近700天的日子裡，炎先生三番兩次把外流案件當作商業炒作的話題。」他表示，自己屢次拒絕相關提議，也明確表達心理狀態因這些操作感到不舒服。

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耀樂指出，從要求發表公開聲明、出演售票喜劇《炎上》嘉賓，到炎亞綸單曲《世界上會有對的分手》MV主角拍攝，他都一次次明確拒絕，「卻被得寸進尺地持續炒作，都不斷重重地傷害我。」

耀樂更爆料，在判刑確定後，炎亞綸曾要求見面談談，「你承諾不對任何人提及此事，見面講清楚本是好意，結果轉過頭你直接在媒體面前說我們已經見過面且和解。」他透露，當初拒絕《炎上》的邀請，也是希望不要將話題聚焦在被害人「我的身上」，並坦言：「這個事件對我來說還是非常痛苦。」

耀樂不滿表示：「炎先生在演出以及宣傳，依然把洗白這件事嗜血地建立在我的傷口上！甚至大談外流的玩笑，原來為了求曝光、求復出，可以這麼沒有底線。」

他也提到，炎亞綸曾邀請他參與《世界上會有對的分手》的創作與MV，「我反覆看了歌詞，那種強烈的反胃感至今無法忘記。」耀樂再次表明無法接受這樣的商業操作，「這對我心理造成很大的壓力與不適感，但再一次的，你轉頭又對外聲稱獲得諒解，且寫了這首歌給我，我真的不需要，更不想要這一首歌跟我有任何關係！」

耀樂無奈表示：「我實在不懂，當初要求能否和解的是你，官司結束後一直糾纏不放的也是你；說要讓事情翻篇，但持續拿這件事情炒熱度的也還是你。」

他也提到，自己長時間選擇沉默不回應，「我怕我出來回應，又會是無止盡的紛爭…但我沒想到，這段時間的沉默退讓，換來的是一遍遍重踩我的傷口，一遍遍更大的惡意揣測與造謠，甚至是大量你的粉絲私訊辱罵、直播洗版、實體活動特意來羞辱。」

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