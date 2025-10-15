魯蛇直播賣神器「驚人鬼轉」 台印首合作笑翻片場

林哲熹在新片《叫我驅魔男神》片中飾演魯蛇湯仔。（光盛影業提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕奇幻喜劇台片《叫我驅魔男神》融合濃厚奇幻氛圍、異國色彩與宗教元素，今（15）公開男神篇花絮，可見林哲熹在片中直播販賣各種荒謬驅魔神器，雷嘉汭的手機居然突然驚人鬼轉，嚇傻神情全都曝光，成為可愛的NG畫面。

片中加入一段充滿異國風情的「寶來塢舞蹈」，正是由參與《三個傻瓜》全球發行的印度製片 Gayathiri Guliani親自指定印度演員阿建巴吉瓦共同參演，為電影注入濃厚的印度色彩與跨文化魅力。

林哲熹在《叫我驅魔男神》飾演魯蛇湯仔，沒繼承「驅魔大師」爺爺湯震的祕法，反而經營直播專賣各種荒謬驅魔神器。他形容這個角色內心不太有安全感，而且非常缺愛，「他做很多事情，其實是想證明，你們愛我沒有錯。」

林哲熹直播到一半「手機驚人鬼轉」，讓雷嘉汭嚇傻。（光盛影業提供）

與他對戲的雷嘉汭則透露，雖然曾合作過MV，原以為林哲熹有距離感，「但這次發現他其實很幽默也很細膩，現場常常因為他的即興反應笑場。」兩人默契自然、互動火花十足，讓片場笑聲不斷。

飾演印度驅魔師「桑傑」的阿建巴吉瓦，則是熱愛港片的印度演員，他分享角色設定時說道：「桑傑從阿公那裡繼承了一些天生的能力，但他自己一開始並不知道，直到面對危機時才被迫覺醒。」

林哲熹（左）表示與不同國籍演員合作是全新挑戰，右為印度演員阿建巴吉瓦。（光盛影業提供）

林哲熹笑說，《叫我驅魔男神》是台灣首次與印度合作的電影，尤其在吊鋼絲與歌舞場面上雙方團隊密切協作，讓他印象深刻，希望觀眾能感受拍攝現場真心投入的熱血。《叫我驅魔男神》將於12月31日全台上映。

