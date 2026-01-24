自由電子報
娛樂 最新消息

傳奇猛將霍諾德今天攀登101！時間、地點、交通管制一次看

〔娛樂頻道／綜合報導〕就是今天！自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，將透過Netflix進行全球直播，讓世界看見台灣。經歷過無數挑戰，霍諾德說這些年已經習慣了恐懼，但也提到「不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。他今天能否順利攀登台北101，備受關注。

艾力克斯霍諾德今天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德今天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

霍諾德為全球最傑出、最廣為人知的攀岩運動員之一，以無繩索或任何安全設備進行自由攀登美國最具代表性的峭壁而聞名。他能夠掌控恐懼、在壓力下保持專注，並以嚴謹的紀律挑戰大膽目標，重新定義了人類潛能的界限。先前奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》也曾完整記錄他的「無繩獨攀」創舉。

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，將透過Netflix直播全世界放送。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，將透過Netflix直播全世界放送。（Netflix提供）

此次霍諾德挑戰攀登台北101不僅全台關注，全世界的觀眾也同樣好奇，外媒爆料Netflix付給他的酬勞大約是六位數美金。對此他強調不是為了金錢而挑戰，「如果沒有電視轉播，只要大樓給我許可，我也會免費去爬。」他表示，決定挑戰101是希望喚醒觀眾的童心，他說：「成年人往往被恐懼磨滅了想像力，我想保留那種看著高樓，而想要試試爬上它的快樂。」

信義區周邊管制範圍示意圖。（台北市交通局）信義區周邊管制範圍示意圖。（台北市交通局）

霍諾德從哪裡開始攀登？

今天霍諾德預計攀爬地點為「信義路與松智路交叉口的邊角」，現場將以攀爬者安全為重，目前101東南向人行道已拉起管制區域，但89樓觀景台仍正常營業，上觀景台有機會近距離觀賞到他攀爬101的英姿，民眾若到現場請記得注意安全，遵守秩序。

直播交通管制圖。（台北市信義區公所）直播交通管制圖。（台北市信義區公所）

霍諾德攀登時道路管制？

此外，台北市公運處表示，因應信義區影視拍攝使用道路管制，今上午7時至11時，管制松智路（松壽路-信義路5段），基隆路幹線、28路等8線公車將受影響，並取消停靠共5個站位。交通管制也提到，若當日遇雨取消拍攝，將變更於1月25日（明天）上午7時至11時進行拍攝作業。

霍諾德攀登101在哪裡看？

《赤手獨攀台北101：直播》2小時直播特別節目，今天上午9點在Netflix播出。Netflix無劇本系列與體育內容副總裁Brandon Riegg對此表示，透過直播節目觀看艾力克斯霍諾德自由攀登台北101，「將會是一場讓人腎上腺素飆升、無法移開目光的壯觀場景。這將是全世界同步討論的焦點。」

直播交通管制圖。（台北市信義區公所）直播交通管制圖。（台北市信義區公所）

此外，即使沒有 Netflix 帳號，位於台北101對面的信義廣場，也將架設大型戶外螢幕，全程免費轉播，預計直播時間約2小時，讓民眾近距離見證霍諾德一步步向高空推進。

對於無法前往現場的民眾，線上也備有替代觀看方式，只要上YouTube 搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，即可透過即時監視器畫面，遠距觀看霍諾德攀爬台北101的身影。由於象山鏡頭正對台北101東南面，正好是此次挑戰的攀登方向，因此有機會捕捉到實況畫面。不過YouTube即時影像屬於戶外監視畫面，可能受到天氣、雲霧或能見度影響，畫面清晰度並非全程穩定。

點圖放大body

